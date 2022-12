Saúde Descubra o que é o leite de alface, substância que combate o estresse

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

A lactucina é conhecida assim por, de fato, ser um lácteo que tem propriedades analgésicas, sedativas e calmantes. Foto: Reprodução

Quem tem uma hortinha em casa pode já ter percebido um líquido branco saindo da alface na hora da colheita. Esse líquido é conhecido popularmente como leite de alface, mas é, na verdade, uma seiva que está presente nas folhas e no caule da hortaliça, se trata da lactucina.

A lactucina é conhecida assim por, de fato, ser um lácteo que tem propriedades analgésicas, sedativas e calmantes. Por causa desses componentes, a alface é recomendada para o consumo à noite, diz Simone da Costa Mello, professora do Departamento de Produção Vegetal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq/USP).

Pele

Devido às propriedades analgésicas e calmantes da lactucina, ela é usada em cosméticos e produtos para a pele.

O lácteo também tem funções antioxidantes, combatendo os radicais livres. Assim, diminui o estresse e evita o envelhecimento precoce da pele.

Pode comer?

Quando a alface apresenta muita lactucina significa que a hortaliça está passando do tempo. Isso porque o lácteo é uma substância produzida em maior volume quando a planta está em transição do estágio vegetativo – quando a consumimos – para a fase reprodutiva, dando origem às suas flores e sementes.

Ainda assim, não vai fazer mal à saúde provar a alface, mas ela pode não te agradar, pois a lactucina também é responsável por dar o gosto amargo, então seu sabor estará mais forte.

Além disso, as folhas podem estar mais espessas, perdendo qualidade.

Se na sua hortinha a alface tem entrado com frequência na fase reprodutiva, isso pode ser culpa do calor, pois temperaturas elevadas induzem a substância associada à reprodução.

Benefícios da alface

A alface “no ponto” tem muitos benefícios, antes de liberar a lactucina. O consumo do vetgetal traz inúmeros benefícios à saúde, como a remoção de toxinas do organismo, aumento do metabolismo devido à presença de ferro, cálcio, magnésio e potássio. Este último ajuda a controlar a taxa cardíaca e pressão arterial Traz ainda vitaminas do complexo B, ácidos graxos e ômega 3, que ajudam no bom funcionamento do coração.

A vitamina K é encontrada em boas quantidades nas folhas de alface, ajudando a prevenir a queda de cabelo e o surgimento de frios grisalhos. É indicado também especialmente para mulheres em períodos pré-menstrual e gravidez. Esta vitamina previne defeitos neurais durante a gravidez.

A alface é indicada ainda para quem sofre de insônia, pois seu teor de lactucarium ajuda a induzir ao relaxamento e ao sono. As suas folhas são ricas em vitamina A, que ajuda a reduzir o risco de câncer de boca e câncer de pulmão. Essa hortaliça traz 20% de proteínas em sua quantidade total, e possui apenas 15 calorias em 100 gramas do produto, sendo indicada para quem faz dieta de redução de massa corpórea e ganho de massa muscular.

