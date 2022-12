Saúde Cuidar da autoestima também faz parte da saúde do homem

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Muitos homens se sentem pressionados pelas expectativas sociais em relação à aparência. Foto: Divulgação Muitos homens se sentem pressionados pelas expectativas sociais em relação à aparência. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Considerando que o bem-estar físico e mental andam juntos, os cuidados com a saúde masculina também abordam a questão da autoestima, já que muitos homens se sentem pressionados pelas expectativas sociais em relação à aparência, o que pode afetar negativamente a sua saúde emocional.

Este fato explica a busca cada vez maior da população masculina pelos tratamentos estéticos, os quais vão muito além da cirurgia de calvície. Dentre os procedimentos mais buscados nas clínicas de cirurgia plástica estão a Ginecomastia (redução das mamas que crescem acima do normal), Lipoaspiração (eliminação da gordura localizada), Rinoplastia (remodelação do nariz), Blefaroplastia (retirada de pele e gordura das pálpebras) e a Otoplastia (correção da “orelha de abano”).

Além destes procedimentos, também cresce a procura pela Lipo HD (definição do abdômen) e os tratamentos faciais para rejuvenescimento, todos eles realizados com o objetivo de aprimorar a aparência do paciente e proporcionar-lhe um maior bem-estar.

A importância de se sentir bem consigo mesmo em qualquer idade é clara, especialmente quando se trata de lidar com os desafios da vida, afinal, a autoestima está relacionada a diversos aspectos do cotidiano e é possível melhorá-la através de esforços conscientes.

Ginecomastia

Ginecomastia é a hipertrofia das glândulas mamárias em homens. Uma condição que provoca o aumento descontrolado das mamas. Costuma aparecer na adolescência, entre 10 e 16 anos, devido às grandes alterações hormonais nessa fase da vida. Geralmente, as mamas voltam ao tamanho normal, mas, em 5% dos casos continuam na vida adulta.

Muitos mecanismos fisiopatológicos estão envolvidos na gênese da ginecomastia, todos levando a um aumento líquido da relação estrogênio/andrógeno no tecido-alvo (mama). A ginecomastia puberal requer estudo especial, pois 50-75% dos homens nesta fase do desenvolvimento apresentam aumento do tecido mamário.

A ginecomastia pode ser uni ou bilateral e variar bastante o tamanho. Existem alguns tipos, que variam de acordo com as características do tecido mamário em excesso.

De acordo com especialistas, as causas da ginecomastia estão relacionadas ao desenvolvimento anormal das glândulas mamárias nos homens por conta de um desequilíbrio hormonal, podendo atingir somente um dos seios ou os dois.

