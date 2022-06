Brasil Brasil registra 36 mortes por covid e 11.728 casos neste domingo

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2022

São 668.177 óbitos e 31.472.315 casos conhecidos registrados de covid desde o início da pandemia. (Foto: Tony Capellão/Divulgação)

O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 668.110 mortes por covid, segundo o boletim epidemiológico divulgado neste domingo (12) pelo Ministério da Saúde. Até o momento, o total de casos confirmados da doença é de 31.456.865.

Em 24 horas, foram registrados 11.728 casos e 36 mortes causadas pelo coronavírus.

Ainda segundo o boletim, 30.180.290 (95,9%) pessoas se recuperaram da doença e 608.465 casos estão em acompanhamento. No levantamento de domingo não consta atualização do Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins, além dos óbitos em Mato Grosso do Sul.

No cenário pandêmico no País, São Paulo seguem com o maior número de casos entre os Estados (5,59 milhões), seguido por Minas Gerais (3,47 milhões) e Paraná (2,57 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (125,17 mil).

Quanto às mortes, São Paulo também apresenta o maior número com 169.845 mortes pela doença, seguido de Rio de Janeiro (73.870) e Minas Gerais (61.719). O menor número de óbitos também está no Acre (2.002).

No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 1.356 novos casos de covid-19 e mais quatro mortes provocadas pela doença, de acordo com balanço divulgado neste domingo. Com essas novas ocorrências, o total de casos confirmados de coronavírus no Estado subiu para 2.486.920. Já o número de óbitos chegou a 39.730.

Entre as pessoas infectadas no Rio Grande do Sul, 2.414.273 (97% dos casos) já se recuperaram da doença, que atinge os 497 municípios gaúchos.

Pela apuração do consórcio de imprensa, o Brasil registrou neste domingo 43 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando desde o início da pandemia 668.177. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 160, número mais alto desde 8 de abril. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 33%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença pelo terceiro dia seguido.

Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

Vale ressaltar que há Estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os números de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Já a variação percentual para calcular a tendência (alta, estabilidade ou queda) leva em conta os números não arredondados.

