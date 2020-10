Bem-Estar O Brasil registrou 263 novas mortes por coronavírus e 15.726 novos casos da doença em 24 horas

A doença está presente em 99,9% dos municípios brasileiros. Foto: Josué Damacena/IOC/Fiocruz A doença está presente em 99,9% dos municípios brasileiros. (Foto: Josué Damacena/IOC/Fiocruz) Foto: Josué Damacena/IOC/Fiocruz

O Brasil registra 5.409.854 casos confirmados de coronavírus, sendo 15.726 adicionados nos sistemas nacionais nas últimas 24 horas. Em relação aos óbitos, o Brasil possui 157.397 mortes por coronavírus. Nas últimas 24h, foram registrados 263 óbitos nos sistemas oficiais, sendo que 181 óbitos ocorreram nos últimos três dias. Outros 2.405 permanecem em investigação. As informações foram atualizadas às 18h desta segunda-feira (26) e enviadas pelas secretarias estaduais e municipais de Saúde.

O País já registra mais de 4,8 milhões de pessoas curadas da covid-19. No mundo, estima-se que pelo menos 26,5 milhões de pessoas diagnosticadas com covid-19 já se recuperaram. O número de pessoas curadas no Brasil é superior à quantidade de casos ativos (386.527), que são os pacientes em acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas já representa a grande maioria do total de casos acumulados (89,9%).

A doença está presente em 99,9% dos municípios brasileiros. Contudo, mais da metade das cidades (3.487) possuem entre 2 e 100 casos. Em relação aos óbitos, 4.612 municípios tiveram registros (82,8%), sendo que 743 deles apresentaram apenas um óbito confirmado.

O Ministério da Saúde informa ter destinado aos 26 Estados e o Distrito Federal R$ 177,3 bilhões, sendo que desse total foram R$ 133,1 bilhões para serviços de rotina do SUS, e outros R$ 44,2 bilhões para a covid-19. Também já foram comprados e distribuídos 23,7 milhões de unidades de medicamentos para auxiliar no tratamento do coronavírus, 301,5 milhões de EPI, mais de 15,5 milhões de testes de diagnóstico para covid-19 e 79,9 milhões de doses da vacina contra a gripe, que ajuda a diminuir casos de influenza e demais síndromes respiratórias no meio dos casos de coronavírus. Também tem ajudado os gestores locais do SUS na compra e distribuição de ventiladores pulmonares, sendo que já entregou 11.661 equipamentos para todos os Estados brasileiros.

São Paulo anuncia vacina

O governo de São Paulo anunciou que as primeiras doses da CoronaVac já têm data para chegar ao País.

As seis milhões de doses produzidas pela China devem ser entregues ao Instituto Butantan até a próxima segunda-feira (2). O anúncio foi feito três dias depois da Anvisa ter liberado a importação da vacina.

Os testes, que agora contam com cerca de 13 mil voluntários, estão na 3ª e última fase. A ampliação de voluntários da saúde foi necessária para acelerar o processo de comprovação da eficácia da vacina e para monitorar a pandemia, a testagem entre moradores do Estado também tem sido ampliada.

Os parques da capital paulista também vão reabrir aos sábados, domingos e feriados. O governo também liberou a visitação de cemitérios na segunda-feira, dia de finados.

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registrou 1.659 novos casos confirmados de covid-19 e mais 34 óbitos provocados pela doença, segundo balanço divulgado na tarde desta segunda pela Secretaria Estadual da Saúde. Com as novas ocorrências, o número de casos confirmados de coronavírus no Estado aumentou para 235.673. O total de óbitos subiu para 5.615.

Entre as pessoas que testaram positivo para a covid-19 no RS, 220.749 (94% dos casos) já se recuperaram da doença, que atinge 496 dos 497 municípios gaúchos.

Com um caso registrado em Cerro Branco, agora somente o município de Garruchos não tem casos registrados da doença no Estado.

