Brasil Brasil registra 58.428 novos infectados por Covid-19 em 24 horas

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Segundo o governo, 6.448.740 pessoas (86,9%) se recuperaram da doença. Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado Segundo o governo, 6.448.740 pessoas (86,9%) se recuperaram da doença. (Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado

O balanço divulgado nesta quinta-feira (24) pelo Ministério da Saúde aponta 58.428 novos casos de Covid-19 nas 24 horas desde o boletim de quarta-feira. São 7.423.945 casos desde o início da pandemia. Foram registradas 762 mortes desde quarta, totalizando 189.982 óbitos.

Segundo a pasta, 6.448.740 pessoas (86,9%) se recuperaram da Covid-19.

O balanço do ministério é feito a partir de registros reunidos pelas secretarias estaduais de Saúde e enviados à pasta para consolidação.

Covid-19 nos Estados

São Paulo se mantém com o maior número de casos e chegou a 1.418.491 pessoas contaminadas. Os outros Estados com maior número de casos no país são Minas Gerais (516.188) e Bahia (479.553). Já o Acre tem o menor número de casos (40.638), seguido de Amapá (66.132) e Roraima (68.107).

Coronavac tem 91,25% de eficácia na Turquia

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac apresentou uma eficácia de 91,25%, informou a Turquia nesta quinta-feira (24). A expectativa dos pesquisadores turcos é de que taxa aumente, mas o número depende dos dados finais dos testes. A Turquia é o segundo país a obter resultados da Coronavac. Na quarta-feira (23), autoridades brasileiras disseram que a vacina atingiu o limiar da eficácia, embora os dados não tenham sido divulgados.

Lote de 5,5 milhões de doses chega a São Paulo

Com 5,5 milhões de doses, o quarto lote de vacinas contra a Covid-19 vindo da China chegou ao Estado de São Paulo nesta quinta-feira (24). O avião com as doses de CoronaVac pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, às 5h30.

A carga recebida nesta véspera de Natal é composta por 2,1 milhões de doses já prontas para aplicação e mais 2,1 mil litros de insumos, correspondentes a 3,4 milhões de doses que serão envasadas no complexo fabril do Butantan, na capital paulista.

Mais dois carregamentos devem desembarcar no País na próxima semana, nos dias 28 e 30 de dezembro, totalizando 10,8 milhões de doses em solo brasileiro ainda em 2020. O início do Plano Estadual de Imunização segue previsto para o dia 25 de janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil