Grêmio Os garotos: Renato enaltece Jean Pyerre e Ferreira mas aponta melhorias

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A presença de Ferreira no jogo contra o São Paulo foi o ideal para garantir a vitória gremista. Na Arena, o jogador saiu do banco e precisou de apenas um minuto para driblar a zaga paulista, cruzar para Diego Souza que marcou o gol da vitória, e o único da partida. Já Jean Pyerre, ficou apagado, não tendo sua melhor atuação.

Na coletiva pós jogo, o técnico Renato enalteceu a importância de ambos os jogadores. No entanto, pediu que o jogador fosse mais ativo nas partidas. ”Ele (Jean Pyerre) já melhorou muito nisso profissionalmente, mas ele tem de ser mais ativo. Eu, como treinador, falo isso porque senão até sobrecarrega os próprios companheiros dele no meio.”

Já a escolha de colocar Thaciano para iniciar o jogo, saiu de uma estratégia defensiva para combater a equipe de Fernando Diniz. ”O diferenciado dificilmente gosta de marcar, prefere trabalhar com a bola no pé. E isso pode fazer a diferença para o lado e bom e para o negativo também.” ponderou, justificando.

Mas não deixou de destacar Ferreira e a atuação do jogador. ”Ainda estamos lapidando, ainda é um jogador verde. Ele tem características de qualidade, mas tem jogos e jogos para ele começar. Quando entra, entra sempre bem. Constrói com gás e com perna.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

