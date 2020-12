Grêmio Geromel é substituído com dores e preocupa para a partida de volta contra o São Paulo

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Mesmo garantindo vantagem no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, vencendo o São Paulo por 1 a 0, o Grêmio também levou problemas para o vestiário. No primeiro tempo de partida, Geromel sentiu um desconforto muscular no posterior da coxa esquerda. O zagueiro sera submetido à um exame nos próximos dias para entender a gravidade da situação.

A possível lesão foi sentida aos 35 minutos do primeiro tempo, logo depois de o zagueiro se apresentar ao ataque e, de perna esquerda, chutar sobre o gol de Tiago Volpi.

Se confirmado a lesão, o jogador não deve entrar em campo contra o São Paulo, pelo jogo da volta, no Morumbi, na próxima quarta-feira (30). Portanto, a sua vaga pode ser ocupada por Rodrigues e Paulo Miranda para ficar ao lado de Kannemann. David Braz, que sentiu lesão contra o Santos, segue fora.

Outro cuidado do departamento médico deve ser do lateral Victor Ferraz que também sentiu um desconforto na coxa nesta quarta, mas, ao contrário de Geromel, conseguiu jogar até o final. Com Orejuela lesionado, o único substituto de Ferraz é o jovem Vanderson.

A pedido do técnico Renato, o departamento médico não tem apresentado boletins sobre os atletas lesionados. Assim, ao que tudo indica, a composição da defesa que será usada no Morumbi seguirá sendo um mistério até a hora do jogo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

