Quem não está inscrito na Copa do Brasil deve ir a campo no domingo: Luiz Fernando e Pinares. Robinho tende a começar no banco. Nessa linha de reservas, as dúvidas ficam na defesa. David Braz segue se recuperando de um desconforto muscular. Geromel fez exame de imagem, mas ainda não há informações sobre a situação do zagueiro. Kannemann está suspenso pela expulsão contra o Sport.

Na lateral direita, Victor Ferraz sentiu na partida de ida contra o São Paulo. O único lateral direito à disposição é o garoto Vanderson, que nunca atuou profissionalmente. No meio, Maicon ainda deve ficar fora, já que não foi relacionado nem para a partida contra o São Paulo. Alisson pode voltar a campo para ganhar minutagem após se recuperar de lesão no tornozelo. Provável Grêmio para encarar o Atlético-GO: Vanderlei; Vanderson, Paulo Miranda, Rodrigues e Cortez; Lucas Silva e Darlan; Luiz Fernando, Pinares e Ferreira ou Everton; Diego Churín.