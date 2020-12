Grêmio Representante do Real Madrid no Brasil nega interesse em Pepê

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Aos 23 anos, Pepê é um dos jogadores que mais esteve em campo com a camisa tricolor neste ano de 2020 Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 26 de dezembro de 2020

Com a temporada se encaminhando para o final, o mercado da bola começa a se movimentar. Segundo informações, Pepê, atacante gremista, estaria na mira do Real Madrid. Nesta sexta-feira (25), o representante do clube espanhol na América do Sul, Juni Calafat conversou com a reportagem da Rádio Grenal e negou qualquer interesse por parte do Real no atacante gremista. “100% mentira. Não temos interesse nesse jogador”, foi o que disse o Scout do Real Madrid e braço direito do presidente Florentino Pérez. O Grêmio também nega qualquer contato feito por parte dos Merengues.

A informação foi dada pelo jornalista André Hernan, dos canais SporTv, em sua conta no Twitter. Segundo André, nesta semana, um representante do clube esteve observando Pepê e a proposta pelo jogador poderia bater na casa dos 20 mi Euros.

O jogador de 23 anos chamou atenção nesta temporada pelo alto número de jogos como titular na equipe do técnico Renato Portaluppi. Neste ano, foram 44 partidas com a camisa tricolor. São quase 3200 minutos em campo e 14 gols marcados.

A janela de transferências de janeiro cruzará a temporada brasileira ainda em sua fase final: o Grêmio segue na busca por uma vaga na final da Copa do Brasil, marcada para fevereiro, e ainda terá pela frente seis rodadas pelo Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio