Futebol O Grêmio deve poupar titulares para a partida deste domingo contra o Atlético-GO no Brasileirão

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Tricolor gaúcho disputará na quarta-feira o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Após dois dias de descanso e comemorações natalinas, o grupo do Grêmio se reapresentou na tarde deste sábado (26), no centro de treinamentos Luiz Carvalho, anexo à Arena tricolor em Porto Alegre. Na agenda, o único trabalho de preparação para a partida em casa contra o Atlético-GO, às 20h30min deste domingo, pela vigésima-rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe sob o comando de Renato Portaluppi soma 42 pontos. Em caso de vitória combinada a um tropeço do arqui-rival Inter (contra o Bahia, em Salvador), o time pode subir da quinta para a quarta colocação. Já o visitante está em décimo-primeiro lugar, com 34 pontos. A missão gremista de obter um resultado positivo, no entanto, terá que ser cumprida com uma escalação mista.

Isso porque o Tricolor deve poupar titulares para o desafio que tem pela frente, na próxima quarta-feira (30): o jogo de volta contra o São Paulo, fora de casa, pelas semifinais da Copa do Brasil. Com vitória de 1 a 0 no primeiro duelo, o time gaúcho depende de um empate por qualquer placar para avançar no torneio, tendo como adversário na decisão o Palmeiras ou América-MG.

Preparativos

O treino deste sábado teve o elenco no gramado, em atividades técnicas e táticas, a fim de realizar os ajustes finais e definir a equipe que começará a partida contra o Atlético-GO. Em seguida, foi a vez de trabalhos setorizados e do tradicional “rachão recreativo” disputado às vésperas de jogos do Grêmio. Como já é de praxe, Renato não indicou a escalação.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol