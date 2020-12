Futebol Em busca da terceira vitória seguida no Brasileirão, o Inter encara o Bahia fora de casa neste domingo

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Partida pode marcar a despedida de Abel Braga (E) do comando colorado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Desclassificado recentemente na Copa do Brasil e Libertadores da América mas de volta ao G4 no Campeonato Brasileiro, o Inter encara às 16h deste domingo (27) o Bahia, fora de casa, pela 27ª rodada da competição, onde ocupa o quarto lugar (44 pontos). O foco é a busca da terceira vitória seguida no certame, tendo agora um adversário em décimo-sexto lugar na tabela (28 pontos), próximo da zona de rebaixamento.

O elenco desembarcou no final da tarde deste sábado em Salvador, após um último trabalho de preparação coletiva em Porto Alegre, no centro de treinamentos do Parque Gigante, anexo ao Beira-Rio. O treinador Abel Braga comandou atividades técnicas e táticas, projetando o time que entrará em campo no estádio da Fonte Nova.

Para o duelo, o comandante não poderá contar com o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Rodrigo Moledo, suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Outra baixa é o lateral-esquerdo Moisés, que não poderá entrar em campo devido a questões contratuais, já que os seus direitos federativos pertencem ao Bahia.

Abel Braga

Informações extraoficiais sugerem que o jogo deste domingo pode encerrar a sétima passagem do técnico Abel Braga pelo comando do Inter desde 1989. O motivo é que ele estaria descontente com os rumores de que o Colorado já acertou verbalmente a contratação do espanhol Miguel Ángel Ramírez para o comando técnico a partir de janeiro – “Abelão” tem contrato até fevereiro.

Uma das hipóteses levantadas por fontes ligadas às tratativas é a de que a nova direção eleita do clube (com posse marcada para 4 de janeiro) teria em mente uma espécie de “período de transição”, em que o técnico carioca ficaria até final do Brasileirão, enquanto o ex-comandante do Independiente Del Valle (Equador) daria os primeiros passos no cargo, mas à distância.

Caso o treinador campeão do Mundial de Clubes com o Inter en 2006 se despeça do cargo após o duelo contra o Bahia, no curto prazo o clube já tem um nome para comandar o time interinamente. Trata-se do auxiliar técnico Osmar Loss, que já exerceu a função em outras oportunidades.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol