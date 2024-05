Futebol Atlético-MG leiloa 33 camisas para ajudar vítimas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Galo é o próximo adversário do Grêmio no Brasileirão Foto: Reprodução/Instagram Galo é o próximo adversário do Grêmio no Brasileirão Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Próximo adversário do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG realiza, por meio do Instituto Galo, dois leilões com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar as vítimas das chuvas que devastam o Rio Grande do Sul.

As 16 camisas usadas pelos jogadores do Atlético-MG no empate em 2 x 2 contra o Fluminense e Atlético, no último sábado (04), serão leiloadas entre apoiadores do Instituto Galo até terça-feira (07).

Outras 17 camisas, preparadas para a partida, estarão disponíveis para todos os torcedores no site Play for a Cause. Os lances iniciais começam em R$ 590 e todo valor arrecadado será enviado para ajudar as vítimas das chuvas no estado.

Depois da partida de sábado contra o Fluminense, o técnico do Galo, Gabriel Milito, citou o drama dos gaúchos. “Sei que o povo do Sul do país está passando por um momento delicado. Então eu gostaria, em nome do Atlético-MG, enviar-lhes nosso apoio às vítimas das inundações. Estamos com eles e desejamos que rapidamente tudo isso se solucione”, afirmou o técnico.

Também em solidariedade, a Arena MRV foi iluminada com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul.

Adiamento

Por conta das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, as partidas de Grêmio, Juventude e Internacional pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro foram adiadas.

Na noite de sábado, a Conmebol decidiu adiar para o meio da semana as partidas de Grêmio e Internacional pela Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, respectivamente.

O tricolor gaúcho enfrentaria o Huachipato-CHI fora de casa, na quarta-feira (08), pela Libertadores. Já o Colorado tinha duelo marcado com o Real Tomayapo-BOL, pela Sul-Americana, também fora de casa.

Até o momento, a partida pela 6ª rodada entre Atlético-MG e Grêmio está mantida para o próximo sábado (11). Mas, devido às condições dos centros de treinamento dos clubes de Porto Alegre e do fechamento do aeroporto Salgado Filho, os dois times aguardam uma posição da CBF (Confederação Brasileiro de Futebol).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/atletico-mg-leiloa-33-camisas-para-ajudar-vitimas-no-rio-grande-do-sul/

Atlético-MG leiloa 33 camisas para ajudar vítimas no Rio Grande do Sul

2024-05-06