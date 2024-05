Grêmio Goleiro do Grêmio Caíque ajuda a resgatar vítimas de enchentes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Caíque se uniu ao trabalho de voluntários na Zona Norte da cidade Foto: Renan Jardim/Grêmio Caíque se uniu ao trabalho de voluntários na zona norte da cidade (Foto: Renan Jardim/Grêmio) Foto: Renan Jardim/Grêmio

Em meio à tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, alguns jogadores do Grêmio têm se juntado aos esforços para ajudar as vítimas das enchentes. No domingo (5), o goleiro Caíque se uniu a voluntários para resgatar pessoas ilhadas em casas na Zona Norte de Porto Alegre.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o goleiro junto com amigos em cima de uma moto aquática. Com uma corda, eles ajudaram moradores a deixar um prédio tomado pela água na Zona Norte da Capital.

