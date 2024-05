Grêmio Goleira do Grêmio Lorena diz que família perdeu tudo na enchente

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

"Conseguimos tirar todos em segurança, mas só com a roupa do corpo e os pets", contou a goleira. Foto: Bárbara Assmann/Grêmio

A goleira gremista Lorena publicou um vídeo em seu perfil Instagram (@loorenasilva23) contando como a enchente atingiu a casa da família de sua esposa e também pediu ajuda na reconstrução da residência.

“É uma situação que eu nunca imaginei passar na minha vida. A enchente que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul atingiu a todos de uma forma muito agressiva e dolorosa. Atingiu diretamente a família da minha esposa e assim me atingindo também. Minha sogra, minha cunhada e nosso tio perderam completamente tudo. Conseguimos tirar todos em segurança, mas só com a roupa do corpo e os pets. Graças a Deus estão todos salvos, todos na minha casa. É horrível passar por isso”, contou a arqueira das Gurias Gremistas.

A família da esposa de Lorena é de Canoas, uma das cidades mais atingidas pelas águas no RS. A rua onde moram ficou totalmente alagada.

A goleira Tricolor divulgou também uma chave Pix (loorena23@hotmail.com) para doações. As Gurias Gremistas ainda não voltaram às atividades totais, e realizam trabalhos voluntários no abrigo instalado na Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), em Canoas. O local também é sede da equipe feminina do Grêmio.

