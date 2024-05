Inter Gurias Coloradas dão sequência aos treinamentos para o Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Equipe segue realizando treinos na PUCRS Foto: Luiza Diniz/Internacional Equipe segue realizando treinos na PUCRS (Foto: Luiza Diniz/Internacional) Foto: Luiza Diniz/Internacional

Ainda sem previsão de retorno aos jogos no Campeonato Brasileiro Feminino, o Inter segue trabalhando para a sequência da temporada. Desde o início das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, as Gurias Coloradas têm se dedicado, também, a prestar ajuda aos afetados pela tragédia.

“Estamos muito sentidos pelas pessoas atingidas em nosso estado. O Rio Grande do Sul está no coração de todas as atletas. Vamos nos preparar para representar nosso povo colorado, especialmente aqueles que estão sofrendo. Pela torcida, jogaremos até o último segundo em todas as oportunidades, dentro e fora de campo”, ressalta o diretor de futebol feminino, César Schunemann.

Sobre os contatos com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Schunemann revelou que já existe comunicação entre as partes. “Estamos dialogando junto à CBF Seleções, que convocou onze atletas nossas no mês de maio, nas quatro categorias (uma na seleção principal, quatro na Sub-20, três na Sub-17 e três na Sub-15). Além disso, há tratativas com a CBF Competições sobre a questão das partidas adiadas no Brasileirão. Vamos aguardar a decisão deles e nos posicionaremos”, afirmou.

O grupo, que nas últimas duas semanas realizou os treinamentos no campo 2 do Sesc, passou a treinar, momentaneamente, no Parque Esportivo da PUCRS, até que o processo de troca do gramado do campo principal do Sesc seja finalizado.

Na manhã de quinta-feira (16), a equipe foi a campo para dar continuidade aos trabalhos. Na primeira parte dos treinos, o preparador Luiz Rodrigo de Oliveira coordenou atividades de ativação em grupo. Na sequência, o técnico Jorge Barcellos comandou jogos de 3 contra 3 em espaço reduzido, com ênfase em tensão.

Em paralelo, o treinador de goleiras Marcos Vinícius Araújo orientou um treino técnico para as arqueiras coloradas. O grupo finalizou as atividade com exercícios de força na academia.

Os próximos dias de treinamentos das Gurias Coloradas seguirão sendo realizados na PUCRS, no turno da manhã.

2024-05-17