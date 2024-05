Porto Alegre Iniciada imunização de trabalhadores de limpeza urbana em Porto Alegre

Foram aplicadas 110 doses em cerca de 100 pessoas

Equipes da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) aplicaram vacina contra a gripe (influenza) e tétano em um grupo de trabalhadores de limpeza urbana na tarde de quinta-feira (16), no Setor Norte da Cootravipa, em alusão ao Dia do Gari. A iniciativa é uma parceria com o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) para dar início à imunização dos trabalhadores que atuam na força-tarefa de limpeza da cidade. Foram aplicadas 110 doses em cerca de 100 pessoas.

“Esta ação é mais um cuidado com os nossos colaboradores, uma categoria tão estratégica e querida de todos nós. É um esforço coletivo em prol da saúde dos trabalhadores, a fim de imunizar nossos garis que estão na linha de frente da cidade nesta situação de calamidade”, destaca o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker. O DMLU integra a SMSURB (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos).

Para o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, a ação é uma entre tantas outras que estão sendo realizadas na capital para imunizar a população. “Precisamos proteger os nossos trabalhadores de todas as áreas, principalmente aqueles que estão à frente do cuidado com as pessoas e a cidade”, comenta.

A iniciativa segue até o final deste mês. Foi disponibilizado o atendimento de seis Unidades de Saúde aos trabalhadores de limpeza urbana, conforme a região de atuação de cada equipe.

Confira os locais

– Clínica da Família Modelo (7h às 21h) para a Seção Centro: Embaixo do Viaduto da Conceição – Centro Histórico, Porto Alegre

– Unidade de Saúde Santo Agostinho (8h às 17h) para a Seção Norte: Rua Fioravante Schiavi, nº 790 – Sarandi, Porto Alegre

– Unidade de Saúde Glória (7h às 19h) para a Seção Glória: Rua Nossa Senhora das Graças, nº 129 – Glória, Porto Alegre

– Unidade de Saúde Maria da Conceição Marcelo Martins Moreira (7h às 19h) para a Seção Verdes: Rua Humberto de Campos, nº 746 – Partenon, Porto Alegre

– Clínica da Família Álvaro Difini (7h às 21h) para a Seção Extremo-Sul: Av. Edgar Pires de Castro, nº 3442 – Restinga, Porto Alegre

– Unidade de Saúde Pitinga (8h às 17h) para a Sede Social: Estrada João Antônio da Silveira, nº 6800 – Restinga, Porto Alegre

