Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

Total de pessoas recuperadas da doença chega a 21 milhões. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Balanço divulgado neste domingo (7) pelo Ministério da Saúde registra 6.115 novos casos de coronavírus em 24 horas. O dado eleva para 21.880.439 o número de pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia no País. No sábado (6), o painel de estatísticas marcava 21.874.324 casos acumulados.

Também em 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 59 novos óbitos pelo coronavírus, totalizando 609.447. Sábado, o painel de informações marcava 609.388 mortes acumuladas.

O balanço apontou ainda 201.198 pessoas com casos ativos da doença em acompanhamento e 21.069.794 pacientes recuperados da doença.

Nos estados com mais mortes, São Paulo (152.527) segue em primeiro lugar, seguido pelo Rio de Janeiro (68.494), Minas Gerais (55.759), Paraná (40.616) e Rio Grande do Sul (35.632).

Já as unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.845), Amapá (1.993), Roraima (2.036), Tocantins (3.887) e Sergipe (6.033).

Rio Grande do Sul – A Secretaria Estadual de Saúde registrou neste domingo (7) a morte de quatro pessoas em decorrência de complicações do coronavírus e 483 novas infecções. Com estes números, o Estado chega ao total de 35.632 mortes por coronavírus e 1.473.274 casos confirmados da doença.

Ainda conforme a Saúde do Rio Grande do Sul, do total de pessoas contaminadas, já se recuperaram da doença 1.430.369 (97% dos casos). Outras 7.177 (1%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 59,9% (1.978 pacientes em 3.301 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 8% de 1.473.274 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 112.286 pessoas no Rio Grande do Sul.

Mais Pfizer

Chegou neste domingo (7) ao Brasil um lote com 1,12 milhão de doses da vacina da Pfizer contra o coronavírus. O desembarque da carga ocorreu no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Essa é a 14ª entrega dentro do segundo contrato com a farmacêutica para o fornecimento de 100 milhões de doses do imunizante até dezembro. A fabricante da vacina já entregou 100 milhões de doses previstas no primeiro termo assinado com o governo federal.

Desde o início da vacinação contra o coronavírus no Brasil, foram distribuídas mais de 344 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo que 121 milhões foram fabricadas pela Pfizer.

A previsão do Ministério da Saúde é que, agora em novembro, cheguem ao Brasil 34 milhões de doses da vacina do laboratório norte-americano.

Até o momento, 122,3 milhões de pessoas completaram a imunização contra a doença no Brasil, com duas doses ou vacina de dose única.

