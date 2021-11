Rio Grande do Sul Homem é preso por tráfico internacional de armas em São Leopoldo

7 de novembro de 2021

Ele transportava quatro pistolas em um compartimento oculto no carro. Foto: PRF/Divulgação

Na tarde deste domingo (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem trazendo do Paraguai quatro pistolas em um veículo abordado na BR-116. A ação contou com a participação do serviço de inteligência da PRF.

Em uma operação para o combate ao crime, os policiais abordaram um Fiesta que chegava no Vale do Sinos e era suspeito de estar sendo utilizado para o transporte de ilícitos. No veículo viajava o motorista, um homem de 28 anos, sem antecedentes. Ele disse que estava voltando de um passeio no Paraná.

Na revista minuciosa, os policiais perceberam que algo estava sendo transportado em um compartimento oculto localizado atrás do para-choque traseiro do carro. Após a desmontagem, encontraram quatro pistolas 9 mm, sendo três turcas e uma austríaca, além de oito carregadores.

O motorista então admitiu que trazia a carga do Paraguai. Ele foi preso por tráfico internacional de armas e conduzido com o carro e o material apreendido para a área judiciária federal.

