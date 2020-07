Saúde Brasil registra 90.134 mortos e 2,4 milhões de infectados por Covid-19

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Há 675.712 pacientes em acompanhamento e 1.787.419 já se recuperaram. Foto: Arquivo/Divulgação/SES Há 675.712 pacientes em acompanhamento e 1.787.419 já se recuperaram. (Foto: Arquivo/Divulgação/SES) Foto: Arquivo/Divulgação/SES

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Conforme o Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou 90.134 mortos pela doença desde o início da pandemia. A soma das pessoas infectadas desde o início da contagem atingiu 2.553.265. Nas últimas 24 horas, foram 70.074 novas notificações incorporadas no sistema do Ministério da Saúde. Na terça o total era de 2.483.191. Há 675.712 pacientes em acompanhamento e 1.787.419 pessoas já se recuperaram da Covid-19. Foram 1.595 novos registros de mortes nas últimas 24h. O alto número se deveu à inclusão dos dados de São Paulo de terça. No balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no dia anterior, o painel marcava 88.539 falecimentos.

Covid-19 nos Estados

Os Estados com mais mortes são São Paulo (21.676), Rio de Janeiro (13.033), Ceará (7.643), Pernambuco (6.484) e Pará (5.694). As Unidades da Federação com menos falecimentos pela pandemia são Mato Grosso do Sul (328), Tocantins (364), Roraima (493), Acre (510) e Amapá (449).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde