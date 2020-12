Brasil Brasil registra mais 313 mortes por coronavírus em 24 horas

6 de dezembro de 2020

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Brasil registrou neste domingo (6) 26.363 novos casos de coronavírus, o que leva o total de infecções confirmadas no país a 6.603.540, segundo informação do Ministério da Saúde. Foram notificadas ainda 313 novas mortes em decorrência da doença, com o total de óbitos causados pela doença alcançando 176.941.

Segundo o governo federal, 5.776.182 pessoas se recuperaram da doença, com outras 650.417 em acompanhamento.

Os números aos domingos e segundas-feiras costumam ser inferiores aos demais dias pela redução nas notificações pelos Estados, já que há um represamento no processamento dos testes no final de semana.

Na semana passada, os registros ficaram acima dos 40 mil novos casos todos os dias, com exceção do domingo e da segunda. O número diário de mortes, enquanto isso, girou em torno de 700 no período – novamente, com exceção de domingo e segunda-feira.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Bomba-relógio

Embora alguns estados brasileiros comecem a anunciar restrições às festas de Natal e Ano Novo para conter a pandemia do novo coronavírus, a medida ainda enfrenta resistência por parte do governo federal e seus apoiadores, que na sexta-feira (4) tornaram popular a hashtag #VaiTerNatalSim.

Para infectologistas, a falta de sintonia entre as autoridades acerca das restrições resultará em aumento de infecções e um janeiro complicado.

No Brasil, o estado de São Paulo proibiu Réveillon em bar, restaurante e hotel e recomenda que as celebrações não reúnam mais do que dez pessoas. Em Belo Horizonte, a prefeitura proibiu o consumo de bebida alcoólica em bares, restaurantes e lanchonetes a partir do dia 7 de dezembro. Assim como em São Paulo, Rio Grande do Sul suspendeu as festas de fim de ano.

Em nível federal, no entanto, o silêncio sobre o assunto sugere que o governo deixará as medidas restritivas a cargo dos outros entes da federação, o que é um erro, dizem os infectologistas, consultores da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).

Covid no RS

O Rio Grande do Sul registrou 2.236 novos infectados, o que aumenta para 349.035 casos confirmados da doença desde o começo da pandemia. Além disso, com mais 17 óbitos, o Estado chega a 7.183 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. As informações são da Secretaria Estadual da Saúde. Os novos registros ocorreram entre 30 de novembro e 5 de dezembro.

