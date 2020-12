Brasil Josiel e Dr. Furlan vão disputar o segundo turno em Macapá

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Josiel teve 29,47% dos votos válidos e Dr. Furlan teve 16,03% Foto: Reprodução Josiel teve 29,47% dos votos válidos e Dr. Furlan teve 16,03% (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os eleitores de Macapá foram às urnas neste domingo (6) para elegerem o prefeito, o vice-prefeito e os 23 vereadores da Câmara Municipal. Josiel, candidato da coligação Macapá em Primeiro Lugar (PDT/PSC/PL/PV/PSDB/PSD/Solidariedade/PROS/Avante/Republicanos/PP/DEM), vai disputar a Prefeitura da capital do Amapá com o segundo colocado, Dr. Furlan, candidato da coligação De coração por Macapá (Cidadania/MDB/PMN).

O democrata somou 29,47% dos votos válidos (59.511) contra 16,03% (32.369 votos) do seu opositor do Cidadania. Os dois decidem a eleição em 20 de dezembro.

Josiel é técnico em contabilidade, estatística, economia doméstica e administração. Ele tem o ensino superior completo e declarou bens no valor de R$ 292 mil.

Dr. Furlan tem 47 anos, é casado, tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de médico. Ele declarou um total de R$ 2,2 milhões em bens.

O pleito na capital do Amapá deveria ter sido realizado no mês passado, durante as eleições municipais em todo o país. Entretanto foi adiado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em função dos problemas no fornecimento de energia elétrica no Estado.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, 292.718 eleitores estavam aptos a votar na capital amapaense. No município ficou mantido o protocolo de segurança sanitária elaborado para evitar a contaminação pela covid-19.

Dez candidatos disputaram a prefeitura da capital amapaense, cuja população é estimada em 513 mil habitantes.

Adiamento

O TRE-AP informou que algumas seções eleitorais foram remanejadas em razão da necessidade de uniformizar a quantidade de eleitores nas seções eleitorais.

O processo eleitoral em Macapá foi adiado devido ao apagão energético no dia de 3 novembro, que afetou o estado, após um incêndio ter destruído três transformadores e uma subestação de energia na capital do Amapá. Por mais de três semanas, o apagão e a instabilidade no fornecimento de energia provocaram desabastecimento de luz, água e perdas de alimentos.

Diante da situação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acatou pedido do tribunal regional (TRE-AP) e, no dia 12 de novembro, anunciou que o pleito na capital do estado seria adiado. O TRE-AP informou que as eleições transcorreram normalmente nos demais municípios amapaenses.

