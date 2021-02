Brasil O Brasil registra 1.254 novas mortes e 56 mil casos confirmados de coronavírus nas últimas 24 horas

País é o segundo com maior número de mortes pela doença no Mundo.

O Brasil registrou 1.254 novos óbitos em decorrência do coronavírus nesta quarta-feira (3), o que eleva o total de vítimas fatais da doença no País a 227.563. A informação é do Ministério da Saúde.

Ainda foi divulgado pela Saúde, 56.002 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas atingindo 9.339.420, acrescentou a pasta. Este é o sexto dia consecutivo em que a contagem diária de casos fica abaixo do patamar de 60 mil, que vinha sendo atingido com frequência.

O Brasil, que passa por uma nova onda da doença, é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

São Paulo, Estado mais afetado pela doença, atingiu nesta quarta as marcas de 1.807.009 casos e 53.704 mortes. Apesar dos elevados números absolutos, autoridades locais têm apontado para uma melhora nos dados da pandemia no Estado.

“O Centro de Contingência vem observando e acompanhando a estabilização e a redução – lenta, mas progressiva – dos indicadores da evolução da pandemia… especialmente o indicador de novas internações, que se mostra com uma redução progressiva nas últimas três semanas”, disse o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 no Estado, Paulo Menezes, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

“Nós estamos, felizmente, neste momento de estabilização e início de redução da transmissão, mas num patamar ainda muito alto, semelhante àquele que nós tínhamos em julho, agosto do ano passado”, acrescentou.

Conforme os dados do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus, com 746.919 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 30.172 mortes.

O Brasil ainda possui, segundo a pasta, 8.236.864 pessoas recuperadas da doença e 874.993 pacientes em acompanhamento.

Sputnik V e Covaxin

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (3) que negocia a aquisição de 30 milhões de doses das vacinas contra a covid-19 Sputnik V e Covaxin.

Segundo nota da pasta, deve ocorrer reunião na próxima sexta-feira com representantes do instituto russo Gamaleya, fabricante Sputnik V, e do laboratório indiano Bharat Biotech, fornecedor do imunizante Covaxin, para negociação.

Caso a compra seja fechada, o país poderá receber 8 milhões doses da Covaxin em fevereiro e 12 milhões em março. O instituto russo poderá entregar, caso adquiridas, 10 milhões de vacinas Sputnik até março.

Ainda segundo a nota do ministério, a “decisão de avançar nas negociações ocorre após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o novo protocolo com simplificação do processo de concessão de uso emergencial e temporário de vacinas, dispensando a realização de estudos clínicos de fase 3” no país.

