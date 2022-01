Brasil Brasil registra mais de 70 mil novos casos de covid em 24 horas. Média móvel segue em alta

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Média móvel de novos casos conhecidos ficou acima de 44 mil por dia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil registrou nesta terça-feira (11) 73.617 novos casos conhecidos de covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 22.630.142 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 44.016 — a maior registrada desde 29 de julho do ano passado (quando estava em 44.974). Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +631%, indicando tendência de alta nos casos da doença.

Especialistas acreditam que o alto índice de contaminação pela variante ômicron ainda não aparenta estar completamente refletido nos números de novos casos conhecidos — que é como o consórcio passa agora a chamar os novos registros.

Eles reforçam a importância dos testes, assim como das medidas de isolamento em caso de sintomas e após o diagnóstico positivo. Também apontam que, por conta do apagão de dados e instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde, cientistas não conseguem estimar a exata gravidade deste momento da pandemia no país.

Em seu pior momento, a curva da média móvel nacional chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho de 2021.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Mortes

O País também registrou 139 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 620.281 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias foi a 122. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +15%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença, após 3 dias indicando alta.

Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1 mil, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, em 12 de abril.

Estados

Seis Estados não tiveram registro de morte: Alagoas, Roraima e Sergipe.

— Em alta (11 Estados): Acre, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, São Paulo, Rondônia e Tocantins.

— Em estabilidade (5): Amazonas, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Sergipe.

— Em queda (10 e o DF): Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Distrito Federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil