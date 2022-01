Inter Elenco do Inter se reapresenta para a temporada. Confira quem está no grupo

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

Grupo conta com 32 nomes, incluindo retornos, contratações, permanências e promoções. (Foto: Divulgação/Internacional)

Uma nova “fotografia” do elenco principal marcou a reapresentação de seus jogadores, na manhã desta terça-feira (11). Após um mês de férias, o movimento de partidas e chegadas resultou em um grupo sem dez atletas que estavam no estádio Beira-Rio em 2021, três reforços e quatro nomes promovidos da base, além do retorno de nomes que estavam emprestados a outros clubes.

Tiveram contrato rescindido o goleiro Vitor Hugo (emprestado ao Figueirense), o zagueiro Pedro Henrique (emprestado ao La Serena-Chile), os meias Richard (CRB) e Ramon (Atlético-GO) e o atacante Guilherme Pato (Neftçi do Azerbaijão), com o clube mantendo uma porcentagem do vínculo, bem como o atacante colombiano Juan Cuesta (direito de compra não exercido, a fim de abrir espaço na cota de estrangeiros).

Complementam a lista o goleiro Marcelo Lomba (com o vínculo encerrado, seguiu para o Palmeiras), o zagueiro Lucas Ribeiro (fim de empréstimo), o lateral Renzo Saravia e volante Patrick (negociado com o São Paulo). Já nos contratos renovados para 2022 estão o lateral-esquerdo Moisés, o volante Rodrigo Lindoso, o zagueiro Victor Cuesta e o meia Johnny.

Outras caras conhecidas da torcida colorada são a de Keiller, goleiro-reserva que foi “repatriado” após um ano de empréstimo à Chapecoense-SC, e o meia D’Alessandro, que esteve no Nacional do Uruguai em 2021 e cumprirá contrato de apenas quatro meses (em jogos do Gauchão) para encerrar a carreira no Inter.

Na lista de reforços estão duas novidades: o atacante mineiro Wesley Moraes, cedido até dezembro pelo Aston Villa da Inglaterra (ele nunca atuou profissionalmente no Brasil) e o volante Liziero, ex-São Paulo.

Há, também, quatro jovens da equipe Sub-20 que “subiram” para a equipe principal: o lateral-esquerdo Thauan Lara, o zagueiro Tiago Barbosa, o volante Matheus Dias e o atacante Nicolas. Eles se juntam a atletas que já haviam sido promovidos na temporada passada: o goleiro Anthoni e o atacante Matheus Cadorini.

Um caso à parte é o do volante Zé Gabriel, que não se reapresentou por estar em processo de negociação – a direção colorada não informou qual time poderá ser o destino do jogador. “O Internacional comunicará [à torcida] caso haja evolução na transferência”, frisou o clube.

Por suspeita de covid, o zagueiro argentino Gabriel Mercado positivou para coronavírus em seu país e só embarcará para Porto Alegre quanto estiver recuperado. O mesmo aconteceu com o meia Boschilia, após manifestar sintomas gripais – todos os demais atletas foram testados no centro de treinamentos do Parque Gigante, com resultado negativo.

Grupo colorado para este ano

– Goleiros: Anthoni, Daniel, Emerson Junior e Keiller;

– Zagueiros: Bruno Méndez, Gabriel Mercado, Kaique Rocha, Rodrigo Moledo, Tiago Barbosa e Victor Cuesta;

– Laterais: Heitor, Lucas Mazetti, Moisés, Paulo Victor e Thauan Lara;

– Volantes/meias: Boschilia, D’Alessandro, Edenilson, Johnny, Liziero, Lucas Ramos, Matheus Dias, Mauricio, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso;

– Atacantes: Caio Vidal, Gustavo Maia, Matheus Cadorini, Nicolas, Taison, Palacios, Wesley Moraes e Yuri Alberto.

