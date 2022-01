Rio Grande do Sul Após o namorado receber teste positivo para o coronavírus, governador gaúcho cancela compromissos presenciais

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

"Eu sou gay, e sou um governador gay. Não sou um 'gay governador'", declarou em entrevista à Pedro Bial Foto: Palácio Piratini Eduardo Leite e o médico Thalis Bolzan iniciaram relacionamento em 2020.

Em postagem no Twitter, o governador gaúcho Eduardo Leite informou que seu namorado recebeu teste positivo para o coronavírus. Eles estiveram juntos na segunda-feira (10). O diagnóstico motivou o chefe do Executivo estadual a optar pelo isolamento enquanto aguarda resultado de teste. Leite relatou não ter manifestado sintomas. Por precaução, cancelou compromissos presenciais até se certificar que não foi infectado.

Leite já teve confirmação de contágio por Covid-19 em julho do ano passado. Com sintomas leves da doença, ele continuou trabalhando à distância, em quarentena na ala residencial do Palácio Piratini, onde reside desde que assumiu o cargo.

Na semana passada, o mais jovem governador em atividade no País (36 anos) compartilhou pela primeira vez nas redes sociais uma foto com o parceiro, o médico capixaba Thalis Bolzan, de 29 anos. Na imagem, ambos aparecem na comemoração do Ano-Novo.

“Um 2022 de muito amor no coração de todos!”, escreveu Leite na legenda. O parceiro também dividiu com os seguidores uma foto parecida em sua página. A publicação foi feita seis meses após o político tucano assumir publicamente a sua homossexualidade.

Nos comentários da publicação do governador, havia saudações dos deputados estaduais Cibele Moura (PSDB-AL) e Renan Ferreirinha (PSB-RJ), além do perfil oficial do seu partido, o PSDB. Outros internautas também deixaram seus votos de prosperidade e mensagens de apoio nas redes sociais. “Que casal mais lindo!”, derreteu-se uma seguidora gaúcha.

Em poucos minutos, o nome de Eduardo Leite já estava na lista de assuntos mais comentados do Twitter. E políticos como Bruno Araújo, presidente do PSDB, João Doria e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSB), manifestaram seu respeito e admiração pela atitude.

Um outro registro do casal já havia sido publicado no final de agosto, mas com Thalis na autoria da postagem. Naquela ocasião, eles completavam um ano de relacionamento. E a foto também motivou elogios, sem escapar de eventuais mensagens irônicas e preconceituosas por parte de alguns internautas.

Posicionamento

Eduardo Leite (PSDB), que em novembro perdeu para o colega paulista João Doria a disputa pela candidatura do PSDB à Presidência da República em 2022, chamou a atenção do público em âmbito nacional no começo de julho do ano passado, ao se tornar o primeiro governador gaúcho a assumir publicamente que é gay.

A declaração foi feita durante entrevista ao programa do jornalista Pedro Bial, na Rede Globo. “Eu sou gay e sou um governador gay. Não sou um ‘gay governador’, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um ‘negro presidente’, mas um presidente negro. E tenho orgulho disso”, frisou, acrescentando que:

“Tem a ver com a minha vida privada e não era um assunto até aqui, porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser, “nesse Brasil com pouca integridade a gente precisa debater o que se é, para que fique claro e não se tenha nada a esconder”.

Leite relatou que teve o seu primeiro relacionamento com outro homem aos 25 anos. Antes, entretanto, ele chegou a namorar uma mulher durante quatro anos:

“Na minha adolescência e juventude, imaginei que pudesse ser gay, mas me recriminei por pensar nisso. Tive então uma namorada por quatro anos. Estava apaixonado, tinha prazer com ela, foi uma grande paixão. Aquele sentimento que tive me pareceu ter sido uma fase. Mas fiquei com um cara quando eu tinha 25 anos. Eu já era vereador quando aceitei isso na minha cabeça, de que era gay”.

Leite foi eleito em 2018 com 53,6% dos votos. Ele completará 37 anos no dia 10 de março, o que o torna o governador mais jovem em exercício no Brasil. Também foi prefeito de Pelotas entre 2013 e 2016 e, antes disso, secretário municipal, vereador e presidente da Câmara Municipal da cidade, localizada na Região Sul do Estado.

(Marcello Campos)

