Saúde Brasil registra média móvel de 98 mortes diárias por covid

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

Neste domingo (2), o Brasil registrou 32 mortes por covid-19 em 24 horas, com o total de óbitos chegando a 619.171 desde o início da pandemia. (Foto: EBC)

Neste domingo (2), o Brasil registrou 32 mortes por covid-19 em 24 horas, com o total de óbitos chegando a 619.171 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 98. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -26%, indicando tendência de queda.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Cinco estados não tiveram registros de mortes: AC, AP, RJ, RN e SE. E 7 estados, além do DF, não divulgaram dados neste domingo: MS, RS, MG, GO, TO, RR, RO.

Em 12 de dezembro, o Ministério da Saúde informou que o processo para recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a covid-19 foi finalizado, sem perda de informações. Mas, no dia seguinte, o ministro Marcelo Queiroga disse que houve um novo ataque hacker. A previsão de estabilização dos sistemas (14 de dezembro) não foi cumprida.

Média móvel

– Segunda (27): 96;

– Terça (28): 109;

– Quarta (29): 106;

– Quinta (30): 114;

– Sexta (31): 97;

– Sábado (1º): 97;

– Domingo (2): 98.

Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1 mil, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, em 12 de abril.

Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 22.290.285 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 1.753 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 7.628 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de +118% em relação aos casos registrados em duas semanas, indicando tendência de alta nos diagnósticos.

O número nos casos pode ter subido por conta de dados represados após ataque hacker ao Ministério da Saúde.

Já os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h deste domingo (2) mostram que 143.412.019 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas e, assim, estão totalmente imunizadas. Este número representa 67,23% da população. 19 estados e o DF não divulgaram dados da vacinação.

A dose de reforço foi aplicada em 26.358.433 pessoas, o que corresponde a 12,36% da população. Um total de 161.240.508 pessoas, o que representa 75,59% da população, tomou ao menos a primeira dose de vacinas.

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 331.010.960 doses aplicadas desde o começo da vacinação.

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado pelos portais de notícias G1 e UOL e pelos jornais O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro. As informações são do portal de notícias G1.

