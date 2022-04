Saúde Brasil registra menor média móvel de mortes por covid em 3 meses

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2022

A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias é de 103, a mais baixa em três meses, desde 7 de janeiro. (Foto: EBC)

O Brasil registrou neste sábado (16) 33 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 661.993 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 103, a mais baixa em três meses, desde 7 de janeiro (quando também estava em 110). Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -46%, tendência de queda nos óbitos decorrentes da doença.

O País também registrou 28.785 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 30.209.276 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 20.430, variação de -21% em relação a duas semanas atrás.

Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Curva de mortes nos Estados:

— Em alta (2 Estados e o DF): SC, RN, DF

— Em estabilidade (6 Estados): PR, RR, AC, PA, BA, SE

— Em queda (18 Estados): AP, ES, RJ, AL, GO, PE, MT, RS, MG, CE, TO, PI, MA, SP, AM, MS, RO, PB

Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

Vale ressaltar que há Estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os números de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Já a variação percentual para calcular a tendência (alta, estabilidade ou queda) leva em conta os números não arredondados.

Covid longa

Os pacientes recuperados da Covid-19 podem abrigar o coronavírus em suas fezes por meses após a infecção, disseram pesquisadores da Universidade de Stanford, na Califórnia. A descoberta aumenta a preocupação de que a persistência do vírus no organismo possa agravar o sistema imunológico e causar sintomas duradouros da Covid.

No maior estudo de rastreamento do RNA do SARS-CoV-2 em fezes e sintomas da Covid-19, cientistas da Universidade de Stanford descobriram que cerca de metade dos pacientes infectados liberam vestígios do vírus em seus resíduos na semana após a infecção e quase 4% dos pacientes ainda os emitem sete meses depois.

Os pesquisadores também associaram a presença do RNA do coronavírus nas fezes a distúrbios gástricos e concluíram que o SARS-CoV-2 provavelmente infecta diretamente o trato gastrointestinal, onde pode se esconder.

“Isso levanta a questão de que infecções contínuas em partes ocultas do corpo podem ser importantes para a Covid-19 por muito tempo”, disse Ami Bhatt, autora sênior do estudo publicado on-line na terça-feira na revista Med e professora associada de medicina e genética em Stanford. .

Segundo ela, o vírus persistente pode invadir diretamente as células e danificar os tecidos ou produzir proteínas que afetam o sistema imunológico.

Ninguém sabe ainda o que causa a constelação de sintomas pós-Covid, muitas vezes chamados de Covid longa, que afligem de 5% a 80% das pessoas após uma infecção por SARS-CoV-2. É possível que pelo menos quatro mecanismos biológicos diferentes levem a condições ou subtipos distintos de Covid longa, disse Akiko Iwasaki, professor de imunobiologia e biologia molecular, celular e do desenvolvimento da Universidade de Yale.

“A Covid longa provavelmente são várias doenças diferentes”, disse Iwasaki, na semana passada, em uma entrevista em seu laboratório em New Haven, Connecticut.

Em uma dessas formas, o SARS-CoV-2 persistente pode desencadear uma resposta imunológica prejudicial que leva a doenças que podem ser reprimidas com medicamentos que atacam o vírus, disse ela.

“Ouvi histórias de pessoas se recuperando da Covid longa após antivirais ou [anticorpos] monoclonais”, disse Iwasaki, que quer colaborar em estudos clínicos de possíveis terapias. “Estou muito animada com a possibilidade de testar antivirais diretos e anticorpos monoclonais [contra a Covid longa]”, afirmou ela.

