Saúde Anvisa proíbe venda e importação de chocolates da marca Kinder fabricados na Bélgica

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A agência informou que a medida foi tomada por prudência Foto: Reprodução A agência informou que a medida foi tomada por prudência. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu, na quinta-feira (14), a comercialização, distribuição e importação de chocolates da marca Kinder fabricados pela empresa Ferrero na Bélgica, após ter sido detectada a contaminação pela bactéria Salmonella typhimurium na Europa.

O Brasil não está entre os países para os quais os chocolates fabricados pela empresa na Bélgica foram enviados. Os chocolates vendidos no País são produzidos na América do Sul.

A Anvisa informou, entretanto, que a medida foi adotada por prudência e para evitar que os produtos sejam trazidos por pessoas físicas ou importadoras.

Os representantes da Ferrero no Brasil enviaram um comunicado oficial à Anvisa no qual informaram que a contaminação ocorreu na fábrica em Arlon, na Bélgica, e que as operações no local foram suspensas. A Ferrero disse que iniciou o recolhimento dos produtos em todos os países de destino e que a contaminação não atinge os chocolates comercializados no Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde