Rio Grande do Sul Uergs tem 608 vagas em cursos de graduação para ingresso com a nota do Enem

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 deste mês Foto: Ascom/Uergs As inscrições podem ser feitas até o dia 29 deste mês. (Foto: Ascom/Uergs) Foto: Ascom/Uergs

A Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) está com 608 vagas abertas em cursos de graduação para ingresso com a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2014 a 2021.

O edital do processo seletivo para preenchimento das vagas remanescentes do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2022 foi lançado na quarta-feira (13). As inscrições podem ser feitas até o dia 29 deste mês via Central do Candidato, em formato totalmente remoto.

Há vagas para 34 cursos de graduação ofertados em 19 unidades. Metade das vagas é destinada a candidatos economicamente hipossuficientes, negros e indígenas (de acordo com a população no Estado), e 10% para pessoas com deficiência.

A universidade é pública, e os cursos de graduação são gratuitos, sem cobrança de taxa de inscrição. Para concorrer a uma das vagas da Uergs, são exigidos no mínimo 200 pontos nas provas objetivas e 300 pontos na prova de redação do Enem. Além disso, cada prova tem um peso específico por curso.

A divulgação dos resultados e a convocação das pessoas selecionadas ocorrerão até o final de maio, para ingresso no segundo semestre de 2022, com início das aulas em 1º de agosto.

