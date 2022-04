Polícia Número de assaltos a ônibus cai 94% em Porto Alegre após a criação de uma força-tarefa para combater esse crime

15 de abril de 2022

A cidade conta com a Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo

O número de assaltos a ônibus vem caindo gradativamente nos últimos anos em Porto Alegre. No primeiro trimestre de 2022, a redução foi de 33% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Desde a criação da Força-Tarefa de Combate a Roubos no Transporte Coletivo da Capital, em 2016, houve queda de 94% nesse tipo de crime, levando em conta o primeiro trimestre de cada um dos últimos seis anos.

O número de ocorrências no primeiro trimestre de 2016 foi de 317, um significativo contraste com as 20 ocorrências registradas entre janeiro e março de 2022. Os dados foram divulgados na última reunião do Fórum do Transporte Seguro, realizada no auditório da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), na quinta-feira (14).

“O trabalho integrado trouxe um grande ganho para o transporte e seus passageiros, pois, no momento que se conseguiu diminuir o número de assaltos no transporte coletivo, houve maior segurança para a população. Destaco também a criação da delegacia especializada em transporte público, fundamental na repressão dos delitos ”, disse o diretor de operações da EPTC, Cirilo Faé.

A cidade também conta com a Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo, da Polícia Civil.

