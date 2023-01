Política Brasil retorna a grupo que reúne América Latina e Caribe dois anos depois de ter saído

O Celac, do qual o Brasil foi um dos fundadores, reúne 33 países da região e tem como proposta intensificar a integração da região Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil reúne 33 países da região e tem como proposta intensificar a integração da região. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta quinta-feira (5) que o Brasil retornou para a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). O retorno ocorre dois anos depois de o país ter deixado o grupo, no governo Jair Bolsonaro.

O grupo reúne 33 países da região e tem como proposta intensificar a integração da região. O Brasil foi um dos fundadores, em 2008, durante o segundo mandato de Lula.

Em nota, o Itamaraty disse que comunicou à Celac a decisão do novo governo.

“O governo brasileiro comunicou hoje, 5 de janeiro, aos países membros da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), pelos canais diplomáticos adequados, a reincorporação do Brasil, de forma plena e imediata, a todas as instâncias do mecanismo, tanto as de caráter político como as de natureza técnica”, diz o texto.

Prioridade

O retorno a organismos internacionais e a valorização da relação com os países do continente é uma das prioridades do mandato de Lula, já anunciado pelo próprio presidente e pelo ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores.

O Itamaraty também informou Lula deve participar da VII Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da CELAC no fim de janeiro, durante a viagem à Argentina.

