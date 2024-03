Política Brasil será o “celeiro do mundo”, diz Lula em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 13 de março de 2024

Presidente diz que o "complexo de vira-lata" levou ao fechamento de fábricas de fertilizantes no País Foto: Ricardo Stuckert/PR Presidente diz que "complexo de vira-lata" levou ao fechamento de fábricas de fertilizantes no país Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu diversas agendas em Minas Gerais, nesta quarta-feira (13). Em um dos compromissos, durante inauguração do Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre, o mandatário destacou as capacidades agrícolas do Brasil e afirmou que o País será “celeiro do mundo”.

“Aquilo que a gente dizia ‘o celeiro do mundo’ é o que vai acontecer com o Brasil. Não apenas do ponto de vista de carne, do ponto de vista da produção de soja, de milho, de cana… Do ponto de vista também da produção de energia renovável. O Brasil será um país imbatível neste momento que a gente discute transição energética, que a gente discute a questão climática”, disse.

Segundo informações do governo federal, a fábrica de fertilizantes inaugurada no Triângulo Mineiro deverá fornecer 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano para a agricultura brasileira em 2025 — o equivalente a 15% da produção nacional.

“Não existe arma de guerra mais importante na face da Terra do que o alimento. O alimento é a arma mais importante, porque é a sobrevivência de todas as espécies vivas do planeta. E se o alimento é importante, e o fertilizante é tão importante para a produção desse alimento, a pergunta que nós fazemos é: por que um país com a vocação agrícola que tem o Brasil já não se transformou em um país autossuficiente?”, questionou Lula.

O presidente ainda criticou o fechamento de fábricas desse tipo no passado. “Porque aqui havia a predominância de um ‘complexo de vira-lata’, de achar que o Brasil era inferior”, acrescentou.

O complexo inaugurado hoje abrigará desde a extração do fosfato até a produção de fertilizantes granulados. Também participaram do evento os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e outras autoridades.

