Os Estados do Amapá e Roraima apresentam os percentuais mais baixos de indivíduos vacinados com uma dose: 62,27%. Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Brasil acumula até esta quarta-feira (4) um total de 89.069.173 de terceira e quarta doses aplicadas contra a covid. Decompondo, são: 87.213.268 de brasileiros com a terceira, e 1.855.905 com a quarta. No acumulado, o País já imunizou 177.331.515 (82,55%) de pessoas com ao menos uma dose até as 20h desta quarta.

O número de vacinados com a segunda dose ou dose única contra a doença está em 164.428.786, equivalente a 76,54%.

Ao considerar a vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), a campanha de vacinação já chegou a 11.869.249, o equivalente a 57,90% deste público.

Nas últimas 24 horas, o País administrou 309.967 doses de vacinas, de acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa.

Em termos proporcionais, Piauí é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 93,12% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. Os Estados do Amapá e Roraima apresentam os percentuais mais baixos de indivíduos vacinados com uma dose: 62,27%. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (42 milhões), seguido por Minas Gerais (17 milhões) e Rio de Janeiro (14 milhões).

