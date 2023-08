Esporte Brasil supera Irã com tranquilidade e estreia com vitória na Copa do Mundo de basquete

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Seleção Brasileira venceu por 100 a 59. (Foto: FIBA/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A seleção masculina de basquete do Brasil estreou muito bem e venceu o Irã com tranquilidade, por 100 a 59, neste sábado (26), na primeira rodada da Copa do Mundo de basquete. A má notícia para os brasileiros, que jogaram na Arena Indonésia, em Jacarta, uma das sedes do mundial ao lado de Japão e Filipinas, foi a grave lesão de Raulzinho Neto, uma ruptura no tendão do joelho direito que tira o armador do Mundial.

O armador sofreu ruptura do tendão patelar do joelho direito durante o terceiro quarto, quando tinha 15 minutos em quadra, com oito pontos, quatro assistências e dois rebotes. O jogador que deixou nesta temporada o Cleveland Cavaliers, da NBA, para jogar no Fenerbahçe, da Turquia, não atuava pela seleção brasileira há sete anos.

A saída do armador afetou emocionalmente a seleção. Enquanto no primeiro quarto o Brasil venceu por 33 a 12, depois no segundo fez 24 a 13, no período que Raulzinho se machucou o placar foi 25 a 21. O time sentiu a saída de Raulzinho, não apenas no desempenho em quadra. O ala-pivô Lucas Dias, em particular, ficou muito abalado com a lesão do armador e chorou no banco de reservas.

“Quando a gente chegou no vestiário o Raul já estava no hospital, fazendo exames. A gente vai esperar os resultados para saber exatamente o que aconteceu”, disse o técnico brasileiro após o jogo.

A partida

Na partida, o jogador mais valioso do Brasil na partida foi o ala-pivô Bruno Caboclo, com 16 pontos e sete rebotes. Logo nos primeiros minutos de jogo, Caboclo fez dez pontos a assumiu o protagonismo do duelo. Caboclo teve ótima atuação tanto no garrafão quanto no perímetro. Outros destaques da seleção foram Yago Santos (14 pontos), Tim Soares (13) e Vítor Benite (12).

“Para um primeiro jogo e para jogar especificamente com o Irã, a gente conseguiu fazer uma excelente defesa a maior parte do tempo. Cada jogo vai ser um desafio para nós, defensivamente. Depois de amanhã vai ser um desafio ainda maior, porque é a Espanha. Nós sabemos que a chave para a gente ir longe nesse Mundial é a defesa. É o ponto, é o fundamento que a gente está dando maior importância”, concluiu Gustavo De Conti.

O Brasil enfrenta a Espanha na segunda rodada, na segunda-feira (28), às 10h30. Na quarta-feira, às 6h45, os brasileiros encaram a Costa do Marfim.

Olimpíadas

A seleção está no Grupo G do Mundial, ao lado de Irã, Espanha e Costa do Marfim. Na primeira fase, o Brasil enfrenta os três rivais. Então, os dois melhores avançam para a segunda fase. Nesse estágio, será formado uma nova chave com os dois melhores do Grupo H, que tem França, Canadá, Letônia e Líbano. Os classificados fazem mais dois jogos, enfrentando apenas os rivais da outra chave, e carregando os resultados da primeira fase. Os dois melhores vão às quartas de final.

A Copa do Mundo é classificatória para as Olimpíadas de Paris 2024, distribuindo sete vagas, sendo duas para os dois melhores países das Américas. Para ir direto para Paris sem passar pelo Pré-Olímpico, o Brasil precisa ser ao menos o segundo melhor do continente, num torneio que tem também Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Porto Rico, México e República Dominicana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-supera-ira-com-tranquilidade-e-estreia-com-vitoria-na-copa-do-mundo-de-basquete/

Brasil supera Irã com tranquilidade e estreia com vitória na Copa do Mundo de basquete

2023-08-26