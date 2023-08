Esporte Fórmula 1: Verstappen vence e iguala recorde de Vettel

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2023

Verstappen largou da pole position, mas não teve vida fácil. Foto: Reprodução Verstappen largou da pole position, mas não teve vida fácil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A chuva bagunçou o GP da Holanda deste domingo (27), mas a superioridade de Max Verstappen segue inabalada. No retorno da F1 após as férias de verão, o bicampeão obteve sua terceira vitória em casa e a nona sucessiva de 2023, igualando recorde estabelecido por Sebastian Vettel em 2013 de mais triunfos consecutivos no ano. Fernando Alonso, que largou em quinto, foi segundo. Pierre Gasly, inicialmente 12º, completou o pódio – o segundo da Alpine na temporada.

Verstappen largou da pole position, mas não teve vida fácil: demorou a adotar pneus intermediários quando a chuva chegou na largada e viu Pérez antecipar a estratégia. A superioridade do bicampeão e a movimentação da corrida jogaram contra o mexicano, superado na volta 13; Max, porém, não chegou a abrir mais que 10 segundos de vantagem sobre ele.

A chuva se foi tão rápido quanto chegou e, em dez voltas, os pilotos já tinham parado duas vezes. E a precipitação voltou com muita força a 11 voltas para a bandeirada, momento em que Pérez escapou da pista na curva 1 e perdeu a vice-liderança. Em terceiro, ele ainda foi punido por acelerar no pitlane e ultrapassado na bandeirada por Gasly.

O bicampeão da RBR demorou a visitar o pit lane para adotar pneus de chuva forte, novamente. E apesar de manter a liderança, teve que segurar a pressão de Alonso, a menos de 1s dele na relargada que sucedeu uma bandeira vermelha de 43 minutos.

Após o 11º triunfo do ano, Verstappen vai a 339 na liderança do campeonato de pilotos, 131 à frente de Pérez. Com o pódio, Alonso segue vice-líder e amplia agora sua vantagem para Lewis Hamilton de um ponto para 12. No Mundial de construtores a RBR permanece na ponta com 540 pontos. Mercedes continua na vice-liderança, porém, a vantagem para a Aston Martin caiu de 51 para 40 pontos.

