Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2023

Em sua fala, o presidente Lula também ressaltou a importância da união entre os países que integram a CPLP. Foto: Ricardo Stuckert/PR Em sua fala, o presidente Lula também ressaltou a importância da união entre os países que integram a CPLP. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (27) que estuda reeditar o programa Mais Alimentos no continente africano. Criado em 2008, o Mais Alimentos tem o objetivo de fomentar a produção de alimentos e incrementar a produtividade da agricultura familiar. A parceria entre Brasil e países africanos já ocorreu em gestões petistas anteriores.

Lula fez a declaração durante 14ª Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em São Tomé e Príncipe, país da África Central.

A agenda no país encerrou uma semana de compromissos oficiais do brasileiro no continente africano. Segundo o presidente, “a África tem tudo para se tornar uma potência agrícola”, com capacidade para alimentar não só a população do continente, mas a mundial.

“A África tem tudo para se tornar uma potência agrícola, com capacidade para alimentar seu povo e o mundo. O Brasil continuará a ser parceiro nessa empreitada. […] Assim como no passado, uma versão do Mais Alimentos para a África deve ser retomada como mais uma vertente da cooperação Sul-Sul brasileira”, afirmou.

União dos países

Em sua fala, o presidente Lula também ressaltou a importância da união entre os países que integram a CPLP. A CPLP é formada por: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique

Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

“A maioria dos países da CPLP possui uma população jovem. Para que eles tenham esperanças de um futuro melhor, a sustentabilidade tem de ser promovida, desde agora, nas suas três dimensões: a social, a econômica e a ambiental. Sem alimentação adequada não há perspectiva de uma vida digna. Na CPLP, podemos nos orgulhar do nosso trabalho conjunto na promoção da segurança alimentar e nutricional”, disse o presidente.

Acordos bilaterais

Durante a cúpula deste domingo, os governos de Brasil e São Tomé e Príncipe assinaram dois atos bilaterais. Foram eles:

– Acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Democrática de São Tomé e Príncipe.

– Memorando de entendimento entre o Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, cooperação e comunidades da República Democrática de São Tomé e Príncipe.

