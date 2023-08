Grêmio Em casa, Grêmio enfrenta o Cruzeiro neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2023

Duelo acontece a partir das 19h, na Arena, pela 21ª rodada da competição. Foto: Giulian Serafim/PMPA

Grêmio e Cruzeiro duelam neste domingo (27), em Porto Alegre, a partir das 19h, na Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O tricolor gaúcho chega para este confronto com um retrospecto recente instável, com a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil e a derrota frustrante para o Santos no Brasileirão. Mirando retomar o bom desempenho, uma vitória poderia recolocar o clube no G-4 da competição.

Pelo outro lado, a Raposa amarga a 12ª colocação e está a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento. Os três pontos na capital gaúcha encerrariam uma série de seis jogos sem vitórias da equipe treinada pelo português Pepa.

As equipes se enfrentaram 79 vezes na história, com 32 vitórias da Raposa, 25 triunfos do Imortal e 22 empates.

O último encontro entre as equipes aconteceu pela Copa do Brasil desta temporada. Na ocasião o time gaúcho venceu por 1 a 0, gol de Villasanti e se classificou para a próxima fase.

No comando gremista estará Alexandre Mendes, já que Renato, assim como Reinaldo, cumprem suspensão após expulsão na derrota de 2 a 1 para o Santos.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Cuiabano; Pepê e Villasanti; Bitello, Cristaldo e Ferreira (Rodrigo Ely); Suárez. Técnico: Alexandre Mendes

Provável escalação do Cruzeiro

Rafael Cabral; Helibelton Palacios, Neris, Luciano Castan e Marlon; Lucas Silva e Jussa; Wesley, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues; Rafael Elias. Técnico: Pepa

Arbitragem

Marcelo de Lima Henrique (CE), Eduardo Gonçalves da Cruz (MS), Renan Aguiar da Costa (CE) e Rafael Traci (Fifa-SC).

Acompanhe a partida ao vivo na rádio Grenal

2023-08-27