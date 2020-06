Brasil Brasil tem 1.345.470 casos e 57.659 mortos por coronavírus, aponta consórcio de veículos da imprensa

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Desde às 20h de domingo (28), foi contabilizada uma nova a mais e 216 novos infectados Foto: Reprodução Desde às 20h de domingo (28), foi contabilizada uma nova a mais e 216 novos infectados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O número de infectados causadas pela Covid-19 no Brasil subiu para 1.345.470, segundo o boletim das 8h do consórcio de veículos de imprensa formado por O Globo, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo nesta segunda-feira (29). Os dados são consolidados a partir das secretarias estaduais de Saúde. Já o total de mortos pelo novo coronavírus é de 57.659.

Desde às 20h de domingo (28), foi contabilizada uma nova a mais e 216 novos infectados. Apenas Goiás e Roraima atualizaram os números desde o último boletim

As estatísticas da pandemia no Brasil são divulgadas três vezes ao dia. A iniciativa dos veículos da mídia foi criada a partir de inconsistências nos dados apresentados pelo Ministério da Saúde.

Mais de 3 mil mortes sob investigação, diz ministério

O Ministério da Saúde informou na noite deste domingo que foram confirmados no Brasil 1.344.143 casos do novo coronavírus no país. O número de mortes chega a 57.622, das quais 552 foram registradas nas últimas 24 horas. Deste total, 322 ocorreram nos últimos três dias. O restante aconteceu em períodos anteriores, mas só foi notificado agora. Ainda de acordo com o boletim, há 3.824 óbitos em investigação.

500 mil mortes e dez milhões de infectados no mundo

Neste domingo, o mundo ultrapassou a marca de 500 mil óbitos e 10 milhões de infectados pelo novo coronavírus, segundo levantamento feito pela universidade americana Johns Hopkins.

Os países com os maiores números de casos são Estados Unidos (2.510.323), Brasil (1.313.667), Rússia (633.542), Índia (528.859) e Reino Unido (311.727). Quanto à incidência de óbitos, os recordistas são: Estados Unidos (125.539), Brasil (57.070), Reino Unido (43.598), Itália (34.716) e França (29.781).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil