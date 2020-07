Saúde Brasil tem 1.448.753 casos de coronavírus e mais de 60 mil mortes

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (1º) os números referentes ao coronavírus no Brasil. São 1.448.753 casos, 46.712 a mais que na terça-feira. Os óbitos chegaram a 60.632, com 1.038 informados nas últimas 24h. O número de recuperados é de 826.866 pacientes.

O Estado de São Paulo tem 289.935 casos de coronavírus e 15.030 mortes, enquanto o Rio de Janeiro tem 115.278 casos e 10.198 óbitos. O Ceará tem 443.017 casos e 6.180 mortes, e o Pará tem 105.853 casos e 4.960. O Rio Grande do Sul tem 28.171 casos e 636 mortes.

Platô

Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (1º), o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo de Medeiros, declarou que o Brasil vive um platô na curva de mortes em função da Covid-19, termo utilizado pelas autoridades de saúde quando há uma estabilização da evolução dos índices.

“No Brasil embora os números de óbitos sejam elevados, desde a semana epidemiológica 22 que o número de mortes tem se mantido relativamente constante. Aumenta um pouco, diminui um pouco. Embora o número seja elevado, tem que o número de óbitos tem se mantido em um platô”, destacou Medeiros.

Quando consideradas as semanas epidemiológicas, desde a 22ª, a média semanal vem oscilando. Na 22ª foi de 6.821, na 23ª de 7.096, na 24ª de 6.790, na 25ª de 7.256 e na última, 26ª, baixou para 7.094.

