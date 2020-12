Economia Brasil tem 1,2 mil projetos que podem receber investimentos da iniciativa privada

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Levantamento mapeou todos os projetos da União, dos Estados e do Distrito Federal que podem receber algum tipo de aporte do setor privado Foto: EBC Levantamento mapeou todos os projetos da União, dos Estados e do Distrito Federal que podem receber algum tipo de aporte do setor privado. (Foto: EBC) Foto: EBC

O Brasil tem 1,2 mil projetos e iniciativas de oportunidades que podem receber investimentos da iniciativa privada, segundo um levantamento realizado pela Abdib (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base) e divulgado nesta terça-feira (1º).

Batizado de Livro Azul da Infraestrutura, o material da entidade fez um levantamento de todos os projetos da União e dos Estados e do Distrito Federal. No recorte realizado com os estados, são 300 iniciativas mapeadas também nas áreas de transporte, energia, saneamento, telecomunicações e infraestrutura.

No estudo, a Abdib também conseguiu mapear que existem 50 projetos que somam mais de R$ 1 bilhão em investimentos, sobretudo nas áreas de transporte e saneamento básico.

“Se tudo der certo e estes projetos forem licitados e contratados com escopos e valores de investimentos preliminares confirmados, estes 50 maiores projetos terão capacidade de viabilizar R$ 334,8 bilhões em investimentos privados ao longo dos prazos dos contratos”, informou a associação em estudo.

A Abdib estima que o País precisa investir R$ 284,4 bilhões ao ano – o que equivale a 4,3% do PIB (Produto Interno Bruto) – por um prazo de uma década para que seja possível “reduzir gargalos ao desenvolvimento econômico e social”.

No ano passado, os investimentos somaram R$ 123,9 bilhões, montante 31,3% inferior ao pico registrado em 2014 (R$ 180,3 bilhões). As maiores defasagens são observadas nos setores de transportes (o País investiu R$ 25 bilhões, mas são necessários R$ 149 bilhões) e saneamento básico (o País investiu R$ 14,4 bilhões em 2019, mas são necessários R$ 30 bilhões).

“Desde 2014, quando o Brasil conseguiu investir R$ 180,3 bilhões na infraestrutura, ponto máximo da história recente, os valores de investimentos anuais na infraestrutura brasileira caíram drasticamente, fazendo com que o hiato entre a realidade do que é investido e a necessidade de investimento anual permaneça muito grande em um país com deficiências históricas no acesso e na qualidade da infraestrutura”, apontou a entidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia