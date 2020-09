Brasil O Brasil tem 125.584 mortes por coronavírus e 4 milhões de casos acumulados

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

São 3.278.918 casos recuperados. (Foto: Reprodução)

O Brasil chegou à 125.521 mortes por covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 907 óbitos. As informações estão na atualização diária divulgada pelo Ministério da Saúde na noite desta sexta-feira (4). Ontem, o painel do Ministério da Saúde marcava 124.614 óbitos. Ainda há 2.492 falecimentos em investigação.

De acordo com o balanço da pasta, desde o início da pandemia, 4.092.803 pessoas foram infectadas com o coronavírus. Ainda de acordo com a atualização, 688.393 pessoas estão em acompanhamento e outras 3.278.918 já se recuperaram.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,1%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 59,7. A incidência dos casos de covid-19 por 100 mil habitantes é de 1947,6.

O Brasil ainda é o segundo País no mundo com o maior número absoluto de casos e mortes pelo novo coronavírus, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, que registra mais de 6 milhões de infectados e mais de 187 mil mortos. A Índia fica na terceira posição, com 3,9 milhões de infectados e mais de 68 mil óbitos.

No País, o Estado de São Paulo apresenta um cenário de declínio nos números da pandemia, com redução de 13,5% nos óbitos em relação à semana epidemiológica anterior. No total, são 845.016 casos confirmados e 31.091 mortes. Já no Estado do Rio de Janeiro, 16.467 pessoas morreram em função do novo coronavírus e 232.489 foram infectadas.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta sexta (4) os resultados da Pnad Covid-19 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). A pesquisa revela que, mesmo com o número de novos casos e mortes por covid-19 ainda em um patamar elevado, 4,4 milhões de pessoas (2,1% dos 211,2 milhões da população brasileira) não tomaram nenhuma medida para evitar o contágio pelo novo coronavírus na segunda semana de agosto (entre os dias 9 e 15). O número representa estabilidade em relação à semana anterior.

O grupo que reduziu o contato, mas continua saindo de casa ou recebendo visitas é composto por 74,5 milhões de pessoas. Em relação à semana anterior, o número aumentou em 2,9 milhões.

86,4 milhões de pessoas (40,9% da população) ficaram em casa e só saíram por necessidade básica — na primeira semana de agosto eram 89,1 milhões (42,2% da população).

