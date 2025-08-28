Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Brasil Brasil tem 213,4 milhões de habitantes; população do Rio Grande do Sul é de 11,2 milhões de pessoas

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Os dados foram divulgados pelo IBGE

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Os dados foram divulgados pelo IBGE. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O Brasil tem uma população estimada em 213.421.037 de pessoas, segundo um novo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgado nesta quinta-feira (28). O número é referente ao total de pessoas em todas as unidades da Federação até o dia 1° de julho de 2025.

Em comparação com a estimativa apresentada pelo IBGE em agosto de 2024, o novo número representa um aumento populacional de 0,39%. Na época, a população era de 203.080.756 de pessoas.

O Rio Grande do Sul possui 11.233.263 habitantes, um aumento de 0,03% em relação ao ano passado, quando a população totalizava 11.229.915 de pessoas.

Veja a quantidade de habitantes por unidades da Federação:

São Paulo — 46.081.801

Minas Gerais — 21.393.441

Rio de Janeiro — 17.223.547

Bahia — 14.870.907

Paraná — 11.890.517

Rio Grande do Sul — 11.233.263

Pernambuco — 9.562.007

Ceará — 9.268.836

Pará — 8.711.196

Santa Catarina — 8.187.029

Goiás — 7.423.629

Maranhão — 7.018.211

Paraíba — 4.164.468

Espírito Santo — 4.126.854

Amazonas — 4.321.616

Mato Grosso — 3.893.659

Rio Grande do Norte — 3.455.236

Piauí — 3.384.547

Alagoas — 3.220.848

Distrito Federal — 2.996.899

Mato Grosso do Sul — 2.924.631

Sergipe — 2.299.425

Rondônia — 1.751.950

Tocantins — 1.586.859

Amapá — 806.517

Acre — 884.372

Roraima — 738.772

São Paulo continua com o maior número de habitantes (46.081.801), quantidade superior aos demais Estados da região Sudeste juntos, os quais somam 42.743.842 pessoas.

Conforme o IBGE, Roraima tem a menor população do Brasil, com 738.772 habitantes. Porém, segue como o Estado que mais cresce em aumento populacional, com 3,07% desde o último registro do instituto, que apontava 716.793 pessoas em 2024.

A menor variação de habitantes ocorreu no Alagoas, com 0,02%, cerca de 744 habitantes em números absolutos. O IBGE estimava 3.220.104 pessoas no Estado no ano passado.

