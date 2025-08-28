Sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025
Os dados foram divulgados pelo IBGEFoto: Wilson Dias/Agência Brasil
O Brasil tem uma população estimada em 213.421.037 de pessoas, segundo um novo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgado nesta quinta-feira (28). O número é referente ao total de pessoas em todas as unidades da Federação até o dia 1° de julho de 2025.
Em comparação com a estimativa apresentada pelo IBGE em agosto de 2024, o novo número representa um aumento populacional de 0,39%. Na época, a população era de 203.080.756 de pessoas.
O Rio Grande do Sul possui 11.233.263 habitantes, um aumento de 0,03% em relação ao ano passado, quando a população totalizava 11.229.915 de pessoas.
Veja a quantidade de habitantes por unidades da Federação:
São Paulo — 46.081.801
Minas Gerais — 21.393.441
Rio de Janeiro — 17.223.547
Bahia — 14.870.907
Paraná — 11.890.517
Rio Grande do Sul — 11.233.263
Pernambuco — 9.562.007
Ceará — 9.268.836
Pará — 8.711.196
Santa Catarina — 8.187.029
Goiás — 7.423.629
Maranhão — 7.018.211
Paraíba — 4.164.468
Espírito Santo — 4.126.854
Amazonas — 4.321.616
Mato Grosso — 3.893.659
Rio Grande do Norte — 3.455.236
Piauí — 3.384.547
Alagoas — 3.220.848
Distrito Federal — 2.996.899
Mato Grosso do Sul — 2.924.631
Sergipe — 2.299.425
Rondônia — 1.751.950
Tocantins — 1.586.859
Amapá — 806.517
Acre — 884.372
Roraima — 738.772
São Paulo continua com o maior número de habitantes (46.081.801), quantidade superior aos demais Estados da região Sudeste juntos, os quais somam 42.743.842 pessoas.
Conforme o IBGE, Roraima tem a menor população do Brasil, com 738.772 habitantes. Porém, segue como o Estado que mais cresce em aumento populacional, com 3,07% desde o último registro do instituto, que apontava 716.793 pessoas em 2024.
A menor variação de habitantes ocorreu no Alagoas, com 0,02%, cerca de 744 habitantes em números absolutos. O IBGE estimava 3.220.104 pessoas no Estado no ano passado.