A Justiça da Itália decidiu que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) continuará presa no país europeu. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (28), um dia após a parlamentar passar por uma audiência com três juízes em Roma.

A Corte de Apelação italiana alegou que existe o perigo de fuga de Zambelli e, por conta disso, a prisão deve ser mantida. Os juízes analisaram laudos médicos e decidiram que a deputada tem condições de seguir na cadeia.

A Justiça italiana analisa o pedido de extradição feito pelo Brasil. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes solicitou a extradição de Zambelli, condenada duas vezes pela Corte.

A defesa pediu às autoridades italianas que ele aguarde pela decisão sobre a extradição em liberdade, o que foi recusado.

A parlamentar está presa desde 29 de julho em Rebibbia, depois de ter seu nome incluído na difusão vermelha da Interpol. Zambelli fugiu para a Itália alguns dias antes de ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo. Ela foi considerada culpada de ser a mentora de uma invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Réu confesso, o hacker Walter Delgatti também foi condenado na mesma ação.

Na semana passada, a deputada foi condenada mais uma vez pelo Supremo, em uma outra ação relativa ao episódio em que ela perseguiu, com uma arma em punho, um eleitor de Lula pelas ruas de São Paulo. Nesse caso, a sentença foi de cinco anos e três meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Ainda cabe recurso da decisão.