Brasil Brasil tem 244 mortos e quase 7 mil casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Levantamento reúne dados de secretarias estaduais Foto: Reprodução Levantamento reúne dados de secretarias estaduais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 6h40min desta quinta-feira (02), 6.931 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 245 mortes pela Covid-19. Sergipe confirmou a primeira morte pela doença no Estado. A vítima tinha 61 anos.

O governo de Pernambuco confirmou mais duas mortes, Minas Gerais contabilizou o terceiro morto pela doença e, na noite de terça-feira (31), um homem de 23 anos morreu infectado pelo coronavírus no Rio Grande do Norte. Ele é a vítima mais jovem do coronavírus no Brasil até o momento.

São Paulo chegou aos 2.981 infectados. O Amazonas registra 200 casos confirmados da Covid-19 e o Distrito Federal registra 370. O Rio Grande do Sul tem 316 casos da doença, Santa Catarina tem 247 e o Espírito Santo tem 122 casos confirmados.

O Ministério da Saúde atualizou seus números nesta quarta-feira (01), informando que o Brasil tem 241 mortes e 6.836 casos confirmados de coronavírus. O avanço da doença está acelerado: foram 25 dias desde o primeiro contágio confirmado até os primeiros 1.000 casos (de 26 de fevereiro a 21 de março).

Outros 2.000 casos foram confirmados em apenas seis dias (de 21 a 27 de março) e quase 3.000 casos de 27 a 31 de março, quando a contagem acumulada bateu quase 6.000 infectados.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil