Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

O Rio Grande do Sul tem alerta de temporais e ventos nesta quinta-feira (02) em diferentes regiões do Estado. Dois alertas foram emitidos com base em prognósticos climáticos. Em Porto Alegre, a Defesa Civil divulgou que há possibilidade de forte chuva e rajadas de vento de até 100 km/h na área leste do Estado, incluindo a Capital.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu um alerta, com foco na Fronteira Sul, desde o Chuí até Barra do Quaraí, e em uma faixa da Fronteira Oeste, incluindo São Borja e Uruguaiana.

Nessas regiões, a tempestade pode começar na noite de quarta-feira (01) e se estender até as 10h desta quinta-feira. Há previsão de chuva com 20 a 30 mm/h, ventos de até 60 km/h e queda de granizo. O alerta também aponta “baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”.

