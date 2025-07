Rio Grande do Sul Governador gaúcho participa de eventos em Lisboa e Paris nesta semana

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Eduardo Leite permanece fora do Estado até o próximo domingo. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom-RS)

O governador gaúcho Eduardo Leite embarcou na madrugada desta quarta-feira (2) para a Europa, onde participará de três dias de atividades oficiais em Lisboa (Portugal) e Paris (França). Na pauta, temas estratégicos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, tais como saneamento, adaptação às mudanças climáticas, políticas públicas para populações vulneráveis e parcerias com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Até o próximo domingo (6), o comando do Executivo estadual está a cargo do vice-governador Gabriel Souza. Ele terá cumprirá uma série de compromissos ao longo do período.

Na capital lusitana, Leite estará entre os palestrantes do 13º Fórum de Lisboa, na quinta-feira (3). Trata-se de um dos principais espaços de discussão jurídica e institucional do mundo lusófono.

No painel “Saneamento básico: universalização e adaptação às mudanças climáticas”, o governador apresentará o contexto e os avanços do Rio Grande do Sul no setor, reforçando a experiência do Estado na regulação, atração de investimentos privados e estruturação de projetos com foco em resiliência climática.

Já em Paris, a agenda se concentrará em duas frentes: a Unesco, na sexta (4), e a feira Expo Favela Innovation, no sábado (5).

Na Unesco, o governador terá reunião de trabalho com o objetivo de avançar na articulação para que o Estado sedie, em setembro, o Águas em Transformação. Trata-se do evento internacional do Programa Hidrológico Intergovernamental (PHI), principal iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) voltada à cooperação científica e institucional em torno da gestão sustentável da água em um ambiente de mudanças do clima.

A proposta, construída em parceria com a Delegação Permanente do Brasil junto à Unesco, prevê a realização de um encontro técnico-político com especialistas internacionais e representantes de governos, universidades e organizações multilaterais para debater políticas de resiliência hídrica, prevenção de desastres, adaptação às mudanças climáticas e inovação em saneamento.

O evento também será aproveitado para apresentar os avanços do Plano Rio Grande, programa de reconstrução do Rio Grande do Sul pós-enchentes de 2024. “Sediar um encontro oficial do PHI representa uma oportunidade de consolidar o Estado como referência em políticas públicas ligadas à água, num momento em que o enfrentamento das mudanças do clima se tornou um desafio urgente e global”, ressalta o texto divulgado no site estado.rs.gov.br.

“Além de reforçar o protagonismo internacional do RS, a iniciativa visa abrir portas para cooperação técnica, captação de recursos, transferência de conhecimento e alinhamento às melhores práticas internacionais em gestão de bacias hidrográficas e prevenção de tragédias climáticas”, acresenta o informe.

A agenda inclui, ainda, temas como a valorização dos geoparques gaúchos. O foco é a ampliação do reconhecimento dessas áreas pela Unesco e a busca por apoio do organismo internacional na implementação de instrumentos para redução de riscos de desastres naturais.

Expo Favela

Ainda em Paris, o governador participará, no sábado, da Expo Favela Innovation, evento organizado pela Central Única das Favelas (Cufa), com o painel “Políticas públicas para comunidades vulneráveis: investir onde importa”. Leite apresentará a experiência do Estado com programas de segurança pública, inclusão social e mobilidade urbana voltados a territórios em vulnerabilidade.

“São agendas com forte alinhamento ao que temos priorizado no Rio Grande do Sul: reconstrução com sustentabilidade, combate à desigualdade e valorização do nosso patrimônio natural e cultural. Vamos estreitar parcerias, atrair visibilidade e buscar soluções globais para desafios que enfrentamos localmente”, finalizou Eduardo Leite.

(Marcello Campos)

