Brasil Brasil tem 8,39 milhões de casos de coronavírus e 208,1 mil mortes pela doença

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Outras 7.359.353 pessoas já se recuperaram da doença Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Outras 7.359.353 pessoas já se recuperaram da doença (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

As vidas perdidas por conta da pandemia do novo coronavírus totalizam 208.133. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 1.038 mortes por coronavírus. Foi o quarto dia seguido com mais de 1 mil mortes diárias. Na quinta (14), o painel do Ministério da Saúde trazia 207.095 óbitos. Ainda há 2.701 falecimentos em investigação.

A soma de casos acumulados chegou a 8.390.341. Entre quinta e sexta (15), foram acrescidos às estatísticas 66.047 novos diagnósticos positivos. Na quinta, o número de pessoas infectadas desde o início da pandemia era de 8.324.294.

Ainda há 822.855 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde, um aumento em relação ao dia anterior, quando este número era de 777.496 pacientes. Outras 7.359.353 pessoas já se recuperaram da doença.

Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde no início de sexta. A pasta informou que os totais podem ser acrescidos, uma vez que o Estado do Amazonas não conseguiu enviar as suas informações. A capital Manaus vive um colapso no sistema de saúde e vem registrando números recordes tanto de contaminados como de óbitos, além de uma crise com centenas de pessoas aguardando por leitos.

Coronavírus nos Estados

Por Estados, São Paulo continua a liderar na quantidade de contágios em números absolutos (1.605.845) e de falecimentos (49.600), com uma taxa de letalidade de 3,1% – um pouco acima da média nacional, que continua em 2,5%.

Minas Gerais aparece na segunda colocação no número de casos (628.966), seguido por Santa Catarina (537.036), Bahia (528.539) e Rio Grande do Sul (500.792).

Quando analisadas as mortes, o Rio de Janeiro continua na segunda posição, com 27.591 vítimas, e com a maior taxa de letalidade do país (5,8%).

Seis outros estados têm registradas mais de nove mil mortes: Minas Gerais (13.182), Ceará (10.209), Pernambuco (9.964), Rio Grande do Sul (9.838), Bahia (9.575) e Paraná (9.042).

Recém-nascidos

O Ministério da Saúde anunciou que conseguiu oxigênio para abastecer o atendimento de 61 bebês prematuros que estão internados em Manaus (AM). A cidade vive desde a semana passada uma crise em razão da falta de oxigênio para a utilização no tratamento tanto de pacientes com coronavírus quanto de outras doenças.

De acordo com o Ministério da Saúde, foram obtidos cilindros para os bebês suficientes para 48 horas.

A ajuda foi uma demanda do governo do estado diante da incapacidade de garantir o atendimento para essas crianças. A pasta, contudo, não explicou se os cilindros já começaram a ser usados ou quando serão disponibilizados.

De acordo com o Ministério da Saúde, também foi articulada, juntamente a outros estados e municípios, a disponibilização de 56 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), faltando ainda cinco para atender todos os bebês.

A pasta afirmou que prestará apoio logístico caso seja decidido pela remoção das crianças. Segundo a última atualização do governo estadual, 235 pacientes serão transferidos para oito capitais brasileiras.

Em suas redes sociais, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), afirmou que o problema é o transporte do oxigênio até o Estado.

“O nosso problema hoje não tem a ver com a falta de recursos ou falta do produto no mercado nacional, mas em fazer com que esse oxigênio chegue ao Amazonas. A maneira mais rápida de chegar é através de avião, mas as únicas aeronaves que podem fazer isso são da Força Aérea Brasileira, e mesmo assim ainda trazem pouca quantidade, em razão da sua capacidade e do risco que é o transporte desse produto”, declarou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil