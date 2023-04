Saúde Brasil tem aumento de mortes por tuberculose de pessoas com HIV

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

Ao todo, em 2021, foram registrados 284 óbitos. (Foto: Agcom/Bahia) Na foto: Autora: Carol Garcia / AGECOM



Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de mortes por tuberculose de pessoas com HIV no Brasil aumentou 20,3%. Ao todo, em 2021, foram registrados 284 óbitos. Uma das explicações para esse crescimento, de acordo com especialistas, e a dificuldade de acesso ao tratamento e a restrição de despesas com saúde após a criação do teto de gastos, que passou a valer em 2017.

Além disso, os dados divulgados apontam que doença segue sendo a que mais mata, respondendo por 1 a cada 3 mortes de pessoas com o vírus.

O Ministério revelou ainda que, em 2022, houve uma redução na quantidade de testagens para o HIV. Além disso, foi o ano com maior percentual da redução de cura da doença nesse público.

A soma de novos diagnósticos também vem subindo. Em 2022, atingiu 78.057 (36,3 por 100 mil habitantes), superando os 74.385 (34,9 por 100 mil habitantes) e os 70.554 (33,3 por 100 mil habitantes) de 2021 e 2020, respectivamente.

É importante lembrar que a tuberculose é uma das doenças infecciosas que mais matam no mundo, atrás apenas da Covid. Sua transmissão ocorre por via respiratória, pela eliminação de aerossóis da tosse, fala ou espirro de uma pessoa com a doença ativa.

Eliminação

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçou o compromisso e o empenho do governo federal com a eliminação da tuberculose e disse estar convicta de que isso só será possível com o fortalecimento do SUS, união de governos, sociedade civil e os conhecimentos da comunidade científica. A declaração foi dada durante a abertura do seminário internacional “Compromissos de alto nível para eliminação da tuberculose como problema de saúde pública”, que aconteceu no último dia 12, na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), em Brasília (DF).

Nísia falou ainda sobre a importância da criação do Comitê Interministerial para a eliminação da doença. “O governo federal definiu, a partir da nossa iniciativa, um grupo envolvendo vários ministérios para fazer frente à eliminação da tuberculose e outras doenças de determinação social. Muitas vezes, são apresentadas como enfermidades da pobreza, mas que, na verdade, são doenças do abandono. Abandono do poder público e da sociedade, diante de problemas que podem e devem ser evitados”, sustentou.

O Brasil faz parte dos países prioritários para o enfrentamento da tuberculose elencados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e está entre os 30 países do mundo com maior índice de transmissão da doença. O compromisso do país é zerar, até 2030, o número de famílias afetadas pela doença, que aumenta ainda mais a vulnerabilidade e os gastos com o tratamento. O Brasil deve participar ainda da 2ª Reunião de Alto Nível pelo Fim da TB na ONU. As informações são do jornal O Dia e do Ministério da Saúde.

