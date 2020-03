Brasil Brasil tem mais de 11 milhões vivendo em casas “superlotadas”, mostra pesquisa

Por Redação O Sul | 28 de março de 2020

Em meio à pandemia do coronavírus, brasileiros vivem em ambientes abarrotados. Foto: Diogo Moreira/Governo SP Em meio à pandemia do coronavírus, brasileiros vivem em ambientes abarrotados. (Foto: Diogo Moreira/Governo SP) Foto: Diogo Moreira/Governo SP

Evitar aglomerações está entre as formas de prevenção contra o novo coronavírus. Mas, segundo Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) de 2018, mais de 11,5 milhões de brasileiros vivem em casas “superlotadas”.

Isso significa que 5,6% da população vive em ambientes que abrigam mais de três pessoas por dormitório, o que torna quase impossível exercer uma das principais ferramentas para conter o Covid-19: o isolamento social.

As capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, que registraram até o momento os maiores números de casos confirmados no País, estão entre as cidades com mais habitantes morando em domicílios cheios.

