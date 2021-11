Saúde Brasil tem mais de 119 milhões de pessoas com a vacinação completa contra a covid

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Um total de 56,06% da população tomou a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a covid-19 e está totalmente imunizada. (Foto: Walterson Rosa/MS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um total de 56,06% da população tomou a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a covid-19 e está totalmente imunizada. Os dados do consórcio de veículos de imprensa, divulgados às 20h deste domingo (7), apontam que 119.586.696 pessoas receberam as doses.

Os que tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a covid e estão parcialmente imunizados são 155.812.037 pessoas, o que representa 73,04% da população. A dose de reforço foi aplicada em 10.000.770 (4,69% da população). Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 285.399.503 doses aplicadas desde o começo da vacinação.

De sábado para este domingo, a primeira dose foi aplicada em 112.256 pessoas, a segunda em 236.375, a dose única em 11.310, e a dose de reforço em 182.056, um total de 541.997 doses aplicadas.

Os Estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são: São Paulo (69,46%), Mato Grosso do Sul (65,13%), Rio Grande do Sul (61,88%), Santa Catarina (59,79%) e Paraná (58,56%).

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado pelos portais de notícias G1 e UOL e pelos jornais O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 7 de novembro

– Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 155.812.037 (73,04% da população);

– Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 119.586.696 (56,06% da população);

– Total de doses aplicadas: 285.399.503 (83,28% das doses distribuídas para os estados);

– 16 Estados e o DF divulgaram dados novos: AL, AM, AP, BA, DF, ES, MA, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SP;

– 11 estados não divulgaram dados novos: AC, CE, GO, MG, PB, PR, RR, RS, SC, SE, TO.

Casos e mortes

Balanço divulgado neste domingo (7) pelo Ministério da Saúde registra 6.115 novos casos de covid-19 em 24 horas. O dado eleva para 21.880.439 o número de pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia no País. No sábado (6), o painel de estatísticas marcava 21.874.324 casos acumulados.

Em 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 59 novos óbitos pelo novo coronavírus, totalizando 609.447. No sábado, o painel de informações marcava 609.388 mortes acumuladas.

O balanço apontou ainda 201.198 pessoas com casos ativos da doença em acompanhamento e 21.069.794 pacientes recuperados da doença.

Os Estados com mais mortes são os seguintes: São Paulo (152.527), Rio de Janeiro (68.494), Minas Gerais (55.759), Paraná (40.616) e Rio Grande do Sul (35.632).

Já as unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.845), Amapá (1.993), Roraima (2.036), Tocantins (3.887) e Sergipe (6.033). As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde